Seçer, Tarsus'da vatandaşlarla buluştu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus'un Yeşiltepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus'un Yeşiltepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Başkan Seçer, Tarsus ziyaretine Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ı ziyaret ederek başladı. Geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanan ve atlatan Bozdoğan'a geçmiş olsun dileğinde bulunan Seçer, her iki belediyenin de pandemi sürecinde önemli roller üstlendiğini vurguladı. İkili görüşmenin ardından bir değerlendirme yapan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi bürokratlarının uzun zamandır ortak çalışmalar yaptıklarını, o çalışmalardan çıkan sonuçları iki belediye başkanı olarak değerlendirdiklerini söyledi. Seçer, "Hem Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin hem de Tarsus Belediyesi'nin yetki ve sorumluluğunda olan görev alanları ile ilgili, şu anda toplumun beklentileri, Tarsus'un ihtiyacı, ortaklaşacağımız konular, beraber proje çalışabileceğimiz konular, birbirimize yardımcı olacağımız konular tüm bunları değerlendirdik. Hızlı yol alma açısından bu diyaloglar önemli. Bütün belediyelerimizle Mersin Büyükşehir olarak diyaloglarımızı önemsiyorum. Tarsus olunca bir kat daha önemli" dedi.

Kadim bir kent olan Tarsus'un son zamanlarda özellikle ekonomik anlamda durgunluk yaşadığını ifade eden Seçer, "Buraların ihya olması lazım. Bunun da temeli hizmetten geçiyor. Burada organize sanayi bölgesi inşaatları var. Buraya istihdam oluşturmak açısından önemli. Tarsus'un diğer değerleri var. Tarımsal değeri, önemli verimli toprakları var. Bunun yanında doğru yatırımlar yapılırsa inanılmaz bir turizm mekanı olabilecek, turizm alanı olabilecek bir lokasyon. Bizim de Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak Tarsus'ta zorlandığımız en büyük konu yer konusu, arazi konusu, alan konusu. Bu konuda da Tarsus Belediyemiz oldukça şanslı. Elinde bir hayli yatırım yapılabilecek arsa var, alan var. Bu konuda kendilerinin yardımını istedik. Yardımlaşma durumunda işte bu yatırımlar da süratle gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

Tarsus'a modern bir kültür merkezi kazandıracaklarını, çok amaçlı spor alanı ve spor park yapılması konusunda da değerlendirmelerde bulunduklarını kaydeden Seçer, "Bütün bu yatırımlar burada hayatın hareketlenmesi, yeni üretim alanlarının olması kendiliğinden bu istihdam problemlerini de çözecek. Yatırımlar olacak, hamleler, hizmetler olacak. Umut ediyorum, Tarsus Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi el ele vererek güzel kentimize önemli hizmetler kazandıracağız" diye konuştu.

"Mersin Büyükşehir Belediyesi Türkiye'deki en güçlü belediyelerden biri"

Seçer, Tarsus programı kapsamında Çataltepe Mahallesi'nde yapılan asfalt çalışmasını da inceledi. Seçer, daha sonra Yeşiltepe Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. "Beklenti büyük. İnsanlar bizden hizmet bekliyor ama farklı bir hizmet bekliyor. Bir fark oluşturmamızı bekliyor" diyen Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'deki en güçlü belediyelerden biri olduğuna işaret etti. Seçer, "Bu kent 16 bin kilometrekare bir kent. Anamur'dan Adana sınırına kadar kuş gibi uçsanız 320 kilometre bir mesafe. İstanbul'un üç buçuk katı büyüklüğünde bir coğrafyayı yönetmek zorundasınız ve bu coğrafyayı yönetirken Anamur'daki dengelerin başka, Tarsus'ta başka, Akdeniz, Toroslar ilçelerinde başka olduğunu bilmeniz lazım. Hatta Tarsus'un içinde Çataltepe'de başka bir kültür, Cinköyü'nün farklı bir yapı, Fahrettinpaşa'nın farklı sorunları, beklentileri olduğunu bilmeniz lazım. Bizle ilgili değerlendirmenizi yaparken eğer Çataltepe örneğinde yaparsanız bizden memnun olmazsanız. Ama bu düşündüğüm ölçütlerle değerlendirirseniz 'Fena değil, bizim evladımız iyi yönetiyor' dersiniz" şeklinde konuştu.

Belediyelerden bilinçsizce talepte bulunanların aklına belediye denince beton geldiğini kaydeden Seçer, "Ama böylesi bir coğrafyada, rengarenk coğrafyada yaşayan, huzurun, barışın, kardeşliğin değerini bilenlerin belediye başkanı dediği zaman beklentisi şudur: Bu adam herkesi kucaklıyor mu? Herkesi sarıp sarmalıyor mu? Ayrım gayrım yapıyor mu? Önce bunu sorar. Ben önce bunu sormanızı istiyorum. Anamurlu'ya da, Tarsuslu'ya da, Çamlıyaylalı'ya da, Gülnarlı'ya da. Her renkten, her meşrepten, her bölgeden, her etnik yapıdan insana bu adam aynı mesafede oluyor mu? Yani adaletli bir adam mı? Çünkü Türkiye'nin şu anda en büyük sorunu bu. Çok şükür bizim genlerimizde ayrımcılık yok. Biz herkesi seviyoruz" dedi.

Mersin'de çok büyük beklentiler olduğunu, bütün zorluklara rağmen, bu beklentilere cevap verecek bir belediye olduklarını ifade eden Seçer, "Meclis toplantılarını lütfen izleyin. Bir vatandaş olarak oy verdiğiniz siyasilerin ne yaptığını, ne konuştuğunu, çalıyor mu, çırpıyor mu, kendi için mi çalışıyor, memleket için mi çalışıyor bunları takip etmek zorundasınız. Demokrasi seçimden seçime git oyunu ver anlayışı değildir. İletişim çağı, herkesin cebinde telefon var. Tarlada çalışırken belediye başkanının Meclis'te ne konuştuğunu dinleyebilirsiniz. Neyi anlattığını, neyi planladığını, hangi sorunlarla boğuştuğunu, muhalefetle neyi tartıştığını, hangi konularda engellendiğini, hangi konularda haksızlığa maruz kaldığını görürsünüz. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar demiyorum. Hayatımda ağlamadım, ağlamıyorum, ağlamayacağım da. Biz bütün bu zorlukları aşarız. Borçlanma alamamışız, evraklarımız imzada gecikiyor, Ankara sıkıntı oluşturuyor, hükümet sıkıntı oluşturuyor, o onu yapıyor, bu bunu yapmıyor, bu kavgalar içinde değiliz. Biz mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde değerlendireceğiz, hizmetlerimizi yapacağız" diye konuştu.

Seçer, Muharrem ayının ilk oruç gününde Alevi vatandaşların sofrasına da konuk oldu. Tarsus Cemevi'nde düzenlenen Muharrem lokmasına katılan Seçer, İslam aleminin en üzücü olaylarından biri olan Kerbela olayının günümüze ders niteliğinde olduğunu ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA