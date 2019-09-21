Seçer, muhtarlara bilgisayarlarını teslim etti

21.09.2019 12:57

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, muhtarların çalışma ortamlarındaki verimini artırmak adına gerçekleştirilen muhtarlara bilgisayar dağıtımı bilgilendirme programına katılarak, 805 muhtarı temsilen, dernek başkanı muhtarlar ve kadın muhtarlara bilgisayarlarını teslim etti.



Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen toplantıya, Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ali Gülgen, Mersin Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ergün Ünlü, Tarsus-Çamlıyayla Muhtarlar Derneği Başkan Mustafa Naci Güllü, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Mersin Şube Başkanı Halil İbrahim Soysal ve çok sayıda muhtar katıldı. Programda konuşan Seçer, bilgisayar kullanımının muhtarlara gelecekte önemli faydalar sağlayacağını ifade ederek, şu anda altyapısı oluşturulan coğrafi silgi sisteminin de artık yerel yönetimlerde son derece önemli olduğu söyledi. Seçer, "Neler yapıyoruz, neler yaptık, nerelerde eksiğimiz devam ediyor, nerelerde başarılı olduk? Bunları açık yüreklilikle konuşacağız. Yönetime geldiğimde muhtarlarla yapacağımız toplantıların bizlerin hizmetlerine ışık tutacağını söylemiştim. Muhtarlarımızın önünden kaçmayacağız demiştim. Sık sık bir araya geleceğiz, bazı vesileler olacak. Özel gündemli toplantılar yapacağız ama sizlerden yararlanacağız, sizler bizden hizmet alıyorsunuz, hizmet bekliyorsunuz. Bu anlamda sizler de bizden daha seri bir şekilde, daha doğru zamanda, daha çabuk hizmetler alacaksınız" dedi.



Yüklenici firmanın tüm bilgisayarları Kasım ayı sonuna kadar kendilerine teslim edeceğini dile getiren Seçer, "Bugün 805 yeni seçilen ama bunların 386'sı ilk kez göreve başlayan ve 419'u geçmişten gelen muhtarlarımıza daha önce sözünü verdiğimiz bilgisayarların 300'ünü teslim edeceğiz. Kasım sonuna kadar da geri kalan tamamlanacak. Daha önce 2015 yılında sizlere verilmiş bilgisayarlar var. Görevde olmayan, geçtiğimiz seçimlerde görevden ayrılan muhtarlarımız bunları bize iade etmiş. Yalnız 60 tanesi dışında. 60 muhtarımız giderken bunları beraber götürmüş. Bu sizden aldığımız bilgisayarları da bazı projelerde kullanacağız. Onları da ziyan etmeyeceğiz. Yoksul mahallelerimizde okullarımızın talepleri oluyor, başka sosyal projeler oluyor. Oralarda bunları değerlendirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.



Coğrafi bilgi sistemlerinin yaşanılan kentin, mahallenin hangi noktasında ne olduğunu bilmek, oradaki eksikleri, hizmetleri görmek ve süratli bir şekilde iletişim kurmak anlamında yöneticilere önemli imkanlar sunduğunu vurgulayan Seçer, yazılım çalışmaları süren sistemi, muhtarlık bilgi sistemi ile besleyerek muhtarlar ile elektronik ortamda çok daha süratli iletişim kurmanın yollarını aradıklarını ifade etti. Teslim edilen bilgisayarların kurulumlarının da belediye personeli tarafından yapılacağını belirten Seçer, "Gelecekte önemli faydalar sağlayacak bilgisayar kullanımı. Şu anda bunun altyapısını yapıyoruz. Coğrafi bilgi sistemi artık yerel yönetimlerde son derece önemli. Teknolojiyi iyi kullanmak, özellikle coğrafi bilgi sistemi ile yaşadığınız kentin, mahallenin hangi noktasında ne olduğunu bilmek, oradaki eksikleri bilmek, oradaki hizmetleri görmek, çok süratli iletişim kurmak anlamında coğrafi bilgi sistemleri bize önemli imkanlar sunuyor. Bunun da yazılım çalışmaları yapılıyor. Muhtarlık bilgi sistemi ile besleyerek sizlerle elektronik ortamda çok daha süratli iletişim kurmanın yollarını arıyoruz ve önümüzdeki günlerde bunların her biri hizmetinize girecek. Muhtarlardan sosyal medyayı da etkin kullanmalarını isteyeceğiz. Özellikle belediyelerinizin faaliyet alanları içerisinde yaptıklarını, bu ilçe belediyeleri, büyükşehir belediyesi, büyükşehir belediyesinin bağlı kuruluşu olan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi neler yapıyor? Bu konuda sosyal medyayı etkin kullanarak bu birimlerle iletişiminizi, enformasyonunuzu geliştirebilirsiniz" şeklinde konuştu.



Göreve geldikten sonra muhtarlık binalarının envanterini çıkardıklarını ifade eden Seçer, "164 muhtarımızın hizmet binasının olmadığını tespit ettik. 366 muhtarımızın binasında da eksik var. Bakım-onarım ihtiyacı var. Bunlarla ilgili hem eksiklerin giderilmesi hem de bakım-onarım çalışmaları için planlamalarımızı yaptık. 2020 yılının başlamasıyla beraber, yeni mali takvimle beraber çok daha düzenli, çok daha intizamlı, kurumları, kurumların başındaki yetkililerinin, teknisyenlerinin, en aşağı seviyeden, en üst seviyeye kadar, personel rejiminin en iyi şekilde kurgulandığını ve tıkır tıkır işleyen bir belediyeyi hep beraber inşallah göreceğiz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Seçer, sembolik olarak muhtarlara bilgisayar teslimi gerçekleştirdi. - MERSİN

Kaynak: İHA