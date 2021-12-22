ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 22 Aralık 2021

ABONE OL ŞEB-İ YELDA'DA KARAKOÇ ŞİİRLERİ OKUNDU Esenler Belediyesi, Şeb-i Yelda'da yani yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık'ta "Şeb-i Yelda'da Şiir" adlı etkinlik düzenledi. Bu yıl 8'incisi düzenlenen programda geçtiğimiz ay aramızdan ayrılan şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç, şiirleriyle yad edildi. Programda Şeref Akbaba, Hüseyin Akın, Abdülbaki Kömür, Fikret Bayraktar, Özcan Ünlü, Seyfullah Kartal ile Yusuf Zabun, Sezai Karakoç'un şiirlerini seslendirdi. Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Taşcı ise şiir seslendirenlere teşekkür ederek çiçek takdim etti. Edebiyatseverler tarafından ilgiyle takip edilen programda Osmanlı geleneği de yaşatılarak misafirlere nar ikram edildi.

HERKESİ BESLEYEN BİR KAYNAK Akademisyen ve şair Şeref Akbaba, " Sezai Karakoç, bir mütefekkir, bir şair olarak hayatımızdan çekildi, mekan değiştirdi ama düşüncesiyle sanatta, edebiyatta, kültürde açmış olduğu yolla her zaman yaşayacaktır. Sezai Karakoç kolay yetişmiyor. Hem yaşam biçimiyle, hayatıyla hem düşünceleriyle örnek bir insandır. Allah rahmet eylesin. Onu kısa ve öz kelimelerle anlatmak çok zor. Ben bazen üstat derken bile sanki Sezai Karakoç demenin daha doğru olacağına inanıyorum çünkü üstat kelimesiyle beraber mütefekkir, şair, düşünce adamı, yenileyici demek. Ben de dahil olmak üzere günümüzdeki şairlerin, yazarların, sanatçıların, üniversiteli öğrencilerin, akademisyenlerin, herkesin beslendiği bir kaynaktır. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

ÜZERİMİZDE EMEĞİ ÇOK Sezai Karakoç'un "Dua" ve "Mona Rosa" adlı şiirini seslendiren karikatürist ve bestekar Abdulbaki Kömür ise şu ifadeleri kullandı:

"Sezai Karakoç, Türkiye'de fikir dünyasının önemli isimlerindendi, Allah rahmet eylesin. Bizim üzerimizde de çok büyük emeği var. Onun anısına böyle bir gecenin tertip edilmesi, böyle bir etkinliğin tertip edilmiş olması takdire şayan. Bu noktada Esenler Belediyemizi tebrik ediyoruz. Şeb-i Yelda ve Sezai Karakoç'un aynı anda telaffuz edilmesi de manidar, çünkü gece insanın kendi kendine kaldığı, kendi iç dünyasını sorguladığı zaman dilimidir. Çünkü diriliş kendi şahsınızda başlar. Siz diriltmiyorsanız kimi dirilteceksiniz? " şeklinde konuştu.

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