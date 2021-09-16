Savunma sanayii projelerini özel firmalara sızdıran çeteye dava

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Deniz Kuvvetleri'ndeki milli proje bilgilerinin para karşılığı özel firmalara sızdırıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlanırken, 11 kişi hakkında dava açıldı. İddianamede, SSB eski Proje Müdürü Yusuf Hakan Özbilgin ile 7 sanığın SSB'nin projeleri, yapılacak ihalelerle ilgili bilgiler ile İHA ve SİHA'lara ait bilgileri menfaat karşılığında özel firmalara aktardığı belirtildi.

SSB ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'casusluk' soruşturması tamamlandı. Denizci 3 albay, 2 yüzbaşı, SSB eski proje müdürü Yusuf Hakan Özbilgin, 1 proje müdürü ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) 2 çalışanı hakkında, 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 2 binbaşı hakkında 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçlarından iddianame hazırlandı. İddianame, Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, 11 kişi hakkında dava açıldı.

Sanıklar Aydın Demir, Cemal Evci, Çağlar Yeşildağ, Emre Özlük, Faruk Baytürk, Murat Ali Çömez, Mustafa Sırrı Akın, Yiğit Saç ve Yusuf Hakan Özbilgin 'zincirleme olarak devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme' suçundan 35'er, sanıklar İbrahim Altın ve Murat Darendeli 'devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgileri açıklama' suçundan 10'ar yıla kadar hapis istemiyle Ankara 25'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.