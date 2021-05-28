Savunma Sanayii Başkanı Demir'den ilk atışını başarıyla yapan SİDA değerlendirmesi
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Savunma Sanayii Başkanı Demir'den ilk atışını başarıyla yapan SİDA değerlendirmesi

Anadolu Ajansı / Gülsem Adam - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Antalya'da prototipi üretilen Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) test atışında tatminkar sonuçlar alındığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Antalya'da prototipi üretilen Türkiye'nin ilk Silahlı İnsansız Deniz Aracı'nın (SİDA) test atışında tatminkar sonuçlar alındığını bildirdi.

ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma şirketlerinin iş birliğiyle geliştirilen "ULAQ" serisinin ilk platformu olan SİDA'nın ilk atışını canlı yayında izleyen Demir, daha sonra Antalya Serbest Bölge'deki tersaneyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insansız sistemlerin artık Türkiye'nin savunma sanayii stratejisinin ön sıralarında yer alan bir kavram olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçlerinin çok geniş ölçüde SİHA'ları kullandığını belirten Demir, "Harekat alanlarında tecrübeleri ve başarıları görülüyor. İnsansız sistemleri kara, deniz üstü ve deniz altı araçlarına taşımayla ilgili bir müddettir çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmaların neticelerinden birisini burada gördük. Silahlı insansız deniz üstü aracımız, takılan Cirit ve UMTAS füzeleriyle seyre çıktı ve hareketliyken 5 kilometreden atış yaparak belirlenen hedefi başarıyla tahrip etti. Teknemizin hızı, manevra kabiliyeti ve vuruş mesafesiyle ilgili çok tatminkar sonuçlar aldık. Daha da geliştirilmesi için çalışılacak." ifadelerini kullandı.

Atışın mühimmat başlığıyla yapıldığını, Roketsan'ın daha önce tecrübe edilmiş füzelerinin kullanıldığını dile getiren Demir, SİDA'lara ileride daha başka vurucu unsurlar da yerleştirilebileceğini kaydetti.

"Türkiye bu ligdeki yerini yükseltecek"

Bu sistemin grubu ve sınıfının ilk örneği olduğunu anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Sırada başka örnekler de var. Hatta bu operasyonel kavramın çeşitlendirilerek hayata geçeceğini söyleyebilirim. Türkiye insansız harekat ortamını oluşturmak ve elde ettiği teknolojileri geliştirerek bu sınıfta üst ligde oynayan bir oyuncu olduğunu gösterecek. Nasıl SİHA'larda bunu gösterdiysek, diğer sistemlerde de adım adım geliyoruz. Başarıları görüyoruz ve görmeye devam edeceğiz. Ortaya konulan başarılarla Türkiye bu ligdeki yerini yükseltecek. Dünyada bu anlamda ilgi çeken bir ülke olduğu kadar ortaya koyduğu konsept, kavram ve uygulamalarla da dikkati çekecek."

Demir, insansız araçların gerek elektronik harp unsurları gerekse deniz altı ve üstü vuruş yapabilecek silahlarla donatılması gibi bir dizi kavramın gündemlerinde olduğunu bildirdi.

Bu konularda çalışan başka şirketlerin de bulunduğuna değinen Demir, "Onların ürünlerini de bekliyoruz. Ürün çeşitliği olacak ve onların kullanımıyla ilgili de çeşitli faaliyetler yapılacak. İnşallah bu firmamız seri üretime geçecek. İnşallah diğer faaliyetlerin de hayata geçtiğini göreceğiz." dedi.

Demir, bu alanda kara, deniz üstü, deniz altı ve hava araçlarının çeşitli versiyonlarıyla ilgili yarışmalar düzenleyip, çağrılarda bulunacaklarını sözlerine ekledi.

Savunma Sanayii Başkanı Demir'den ilk atışını başarıyla yapan SİDA değerlendirmesi
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den ilk atışını başarıyla yapan SİDA değerlendirmesi
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den ilk atışını başarıyla yapan SİDA değerlendirmesi
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den ilk atışını başarıyla yapan SİDA değerlendirmesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam

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