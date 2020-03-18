Şavklı: "Çocuklara virüsü anlatırken korkutucu olmamaya dikkat etmeliyiz"
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Şavklı: "Çocuklara virüsü anlatırken korkutucu olmamaya dikkat etmeliyiz"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Uzman Klinik Psikoloğu Yücel Şavklı, korona virüsle ilgili kaygıların en çok çocukları etkilediğini belirterek, "Çocuklara durum hakkında bilgi verirken onlarda travmatik etki oluşturmaması için korkutucu olmamaya dikkat etmeliyiz" dedi.

18.03.2020 10:48 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:48
Şavklı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi Uzman Klinik Psikoloğu Yücel Şavklı, korona virüsle ilgili kaygıların en çok çocukları etkilediğini belirterek, "Çocuklara durum hakkında bilgi verirken onlarda travmatik etki oluşturmaması için korkutucu olmamaya dikkat etmeliyiz" dedi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede binlerce insana etki eden korona virüse (COVID-19) karşı halk sağlığını korumak adına önlemler almaya devam ederken, salgının özellikle çocuklar üzerindeki psikolojik etkilerine yönelik de çalışmalar yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi Uzman Klinik Psikoloğu Yücel Şavklı, ailelerin çocuklarına korona virüs ile ilgili bilgi verirken, travmatik etki oluşturmamak için korkutucu olmamaya dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.


"Çocuklara anlatırken korkutucu olmamaya dikkat etmeliyiz"


Virüse karşı alınması gereken tedbirlerle ilgili çok fazla farkındalığın mevcut olduğunu, değinilmesi gereken önemli noktanın da işin psikolojik boyutu olduğunu ifade eden Şavklı, "Virüsle ilgili yeni bilgiler öğreniyoruz. Bu öğrendiğimiz yeni bilgiler de bizde bir takım kaygı reaksiyonlara sebep olabiliyor. Kuşkusuz bu durumdan en çok etkilenen kitle de çocuklarımız olacaktır. Bu nedenle çocuklarımızdaki kaygı reaksiyonlarının da farkına varmalıyız. Kaygı bulaşıcı bir şeydir ve bizden de çocuklarımıza geçmektedir. Bu nedenle çocuklara durum hakkında bilgi verirken onlarda travmatik etki oluşturmaması için korkutucu olmamaya dikkat etmeliyiz" diye konuştu.


"Kendi üzerimizdeki endişeleri, kaygıları kontrol altına almalıyız, yönetmeliyiz"


Çocuklara durum hakkında bilgi verirken ailelerin öncelikle kendi kaygılarını kontrol altına almaları gerektiğini kaydeden Şavklı, "Kendi üzerimizdeki endişeleri, kaygıları kontrol altına almalıyız, yönetmeliyiz. Çocuklarımıza durum hakkında hiçbir şey anlatmamak da bir problem, çünkü dünyanın gündeminde olan bir virüs var, etrafımızda bununla ilgili önlemler alınıyor. Çocuklar bunu gözlemleyebiliyorlar. Alınan tedbirler, etrafta maskeyle dolaşan insanlar, arkadaşlarının anlattığı hikayeler, televizyonda veya sosyal medyada gördükleri haberler onlarda bir takım merak ve kaygı reaksiyonlarına sebep olabilir. Ortada bu kadar bilgi kirliliği varken de çocuklar bu arayışta yanlış ve kaygılarını artırıcı bilgiler de edinebilirler" ifadelerini kullandı.


"Çocuğa anlayabileceği kadar bilgiyi korkutmadan ve telaşlandırmadan anlatın"


Çocukların korona virüsle ilgili en sağlıklı ve doğru bilgiyi ailelerden edineceğini söyleyen Şavklı, "Çocuğa anlayabileceği kadar bilgiyi korkutmadan ve telaşlandırmadan anlatın. Tabi burada çocuğun gelişim dönemlerine uygun olarak hareket etmemiz önemli bir noktadır. Onları dinleyin ve sorularına net yanıtlar verin. Tabii ki her sordukları soruya yanıt veremeyebilirsiniz. Burada bilgi edindikçe onunla paylaşacağınızı ve bu konuda zamana ihtiyacınız olduğunu aktarırsanız, bu farkındalık ona yetecektir. Temizlik konusunda aşırı hassasiyet göstermek ve bazı katı kurallara uyması için onları korkutmak daha büyük problemlere yol açabilmektedir. Onlara temel hijyen kuralları hakkında basit ve kolay uygulanabilir yöntemler öğretin. Nasıl önlemler alınabileceğini gösterin. Öksürdüğünde, hapşırdığında neler yapması gerektiğini, etraftaki durumlara karşı nasıl hijyen kuralları uygulaması gerektiğini anlatın. Bu durumda en önemli nokta da bu konuda onlara model olun" dedi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

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