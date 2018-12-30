Savcılıktan Tutuklunun Duruşmada Öldüğü İddialarına Yalanlama

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile Mardin'deki duruşmasına katılan 70 yaşındaki İbrahim Akbaba'nın duruşma sırasında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği iddialarını yalanladı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca bazı basın yayın organlarında İbrahim Akbaba isimli şahsın duruşma sırasında kalp krizi geçirerek öldüğü iddialarına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, basında yer alan haberlerin maksadını aştığı belirtilerek, kamuoyunu doğru bilgilendirme adına basın açıklaması yapılmasına gerek duyulduğu ifade edildi. Açıklamada, PKK/KCK/PYD terör örgütü içerisinde Suriye yapılanmasında faaliyet gösteren "Gezo" kod adlı açık kimliği tespit edilemeyen şahsın Kızıltepe ilçesinde ikamet eden İbrahim Akbaba ve Abdulhalim kod adlı açık kimliği tespit edilemeyen şahıslarla irtibatlı olduğunun belirlendiği kaydedildi. "Gezo" isimli şahsın Türkiye-Suriye sınır hattında yasa dışı yollardan örgüt mensuplarının sınır geçişi faaliyetlerinde İbrahim Akbaba ve Abdülhalim isimli şahsı kurye olarak kullandığının tespit edildiğine dikkat çekilen açıklamada, "Akbaba ile Abdülhalim isimli şahıslar hakkında elde edilen bilgiler neticesinde Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli İbrahim Akbaba 9 Temmuz 2017'de gözaltına alındı ve 21 Temmuz 2017'de mevcut delil durumu dikkate alınarak, 'terör örgütüne üye olmak' suçundan Mardin Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Şüpheli hakkında 'terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame düzenlenerek Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldı. Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/6 esas sayılı dava kapsamında tutuklu İbrahim Akbaba'nın Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutukluluk halinin devam ettiği, Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesince 3 Ağustos 2018'de Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna tutuklu İbrahim Akbaba'nın cezaevinde kalması yönünde sakınca bulunup bulunmadığı yönünde rapor aldırılması istendi. Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünün 3 Ağustos 2018 tarihli yazısı ekinde gönderilen ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinden aldırılan 27 Şubat 2018 tarih ve 2018/555 sayılı sağlık kurulu raporunda, adı geçenin yapılan heyet muayenesinde diabetes, ellitus, hipertansiyon, hiperlipidemi, sağ senil katarakt, yürümekte zorluk, sol diz altı ampute, sağ koksartroz, kalp yetmezliği, koroner bypass mevcut olup, ceza tehirinin gerekli olmadığı, efor gerektirmeyen durumlarda cezaevinde cezasının infazını çekmesinin uygun olduğuna ve sürekli hastalık niteliğinde olduğuna oy birliği ile karar verildiği bildirildi. Mardin 3. Ağır Ceza Mahkemesince 28 Aralık 2018'de yapılan duruşmada sanık İbrahim Akbaba'nın bulunduğu Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS ile duruşmaya alındığı, ancak duruşma sırasında rahatsızlandığı ve cezaevi görevlilerince SEGBİS odasından çıkarıldığı, 28 Aralık 2018 tarihli ara kararı gereğince sanık İbrahim Akbaba hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporunda cezaevinde cezasını infazen çekmesinin uygun olduğu yönünde rapor düzenlenmiş ise de rapor içeriğinde belirtilen tanılar, sanığın yaşı ve bu nedenle kaçma şüphesinin olmayışı dikkate alınarak tahliyesine karar verildi. Sanığın duruşma sırasında vefat etmediği, 29 Aralık 2018'de vefat ettiği kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - MARDİN

Kaynak: İHA