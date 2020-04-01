Savaş Dinçel kimdir? Savaş Dinçel nereli ve ne iş yapıyor? Savaş Dinçel neden öldü? Ekmek Teknesi'nin Nusret Babası Savaş Dinçel hayatı, biyografisi! Ekmek Teknesi adlı meşhur dizide canlandırdığı Nusret Baba karakteri ile gönlülerimizde taht kuran Savaş Dinçel hakkında merak edilenler, hayatı eserleri ve oynadığı tiyatro, dizi ve filmler haberimizde.

Savaş Dinçel, 1 Nisan 1942 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde doğdu. İlkokulu Koca Ragıp Paşa İlkokulu'nda tamamladıktan sonra İstanbul Erkek Lisesi'ne kaydoldu. Tiyatro eğitimine İstanbul Belediyesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nde başladı. Tiyatro eğitiminin yanı sıra amatör olarak karikatür çizmeye başladı. Tiyatrocu olarak ilk kez İstanbul Şehir Tiyatroları'nda sahne aldı. 1980 askeri darbesi sonucu sıkıyönetim ilanı ile İstanbul Şehir Tiyatroları'ndan uzaklaştırıldı. Komünizm propagandası yapmakla suçlanan Dinçel ve Müjdat Gezen, 1983'te mahkemeye, birbirlerine kelepçelenerek götürülmüştür. İki arkadaşa, 1978'de Müjdat Gezen'in yazdığı, Savaş Dinçel'in resimlediği Çizgilerle Nâzım Hikmet kitabı nedeniyle 12 Eylül 1980 sonrasında dönemin ünlü 141 ve 159. maddelerinden haklarında dava açıldı. Bu dava nedeniyle tutuklanan Dinçel ve Gezen, 4 Haziran 1983 tarihinde İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne elleri birbirlerine zincirlenmiş olarak getirildi. O dönem cezaevlerinde zorunlu olan "tek tip" giysiler içinde olan iki dost, bileklerindeki kelepçeleri gizlemeye çalışmamış, aksine görünmesi için kollarını öne doğru çıkarmıştı. "Komünizm propagandası yapmak ve hükümetin manevi şahsiyetini tahkir etmek" iddiaları ile 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Gezen ve Dinçel, bir süre tutuklu kaldıktan sonra beraat ettiler. Savaş Dinçel darbeden sonra Güldürü Eğitim Merkezi'nde karikatürist olarak çalıştı. Bir süre Günaydın gazetesinde karikatüristlik yaptı. Burada "Tonton" adlı karikatür bantlarını hazırladı. Danıştay'ın mesleğe iadesi kararını onaması ile birlikte Şehir Tiyatroları'nda tekrar çalışmaya başladı. İki tane karikatür sergisi açtı. "Çizgilerle Nazım Hikmet" adlı çizgi roman bir kitap hazırladı.

Ziya Öztan'ın yönetmenliğini üstlendiği Kurtuluş ve Cumhuriyet filmlerinde İsmet İnönü'yü canlandırdı. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu, Gen-Ar Tiyatrosu, AST ve Münir Özkul ile birlikte çalıştı. Kuruluşundan itibaren MSM - Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmış, kısa bir süre de Kadir Has Üniversitesi Konservatuvarı'nda "sahne takbikatı" dersi vermiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk başbakanı ve ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü'ye olan büyük fiziki benzerliği nedeniyle sık sık İnönü'yü canlandırmıştır.

2002'de Nusret baba karakterini canlandırdığı dizi Ekmek Teknesi ile herkesin beğenisini kazanan oyuncu, mahallelinin her derdine derman olduğu gibi, insanların akıl danıştığı bir karakter profili çizmiştir. Mahallenin "bir bilen"i olan Nusret baba karakteri, zaman zaman muzipliği ile de izleyenleri güldürmüştür. Dizideki rolü itibarıyla fırıncı olan Nusrettin Somuncu, mahallelinin babasıdır ve "baba büyüksün" denilerek sevilmektedir. Sanatçı, bu rolü ile Türk halkının gönlünde önemli bir yere sahip olmuştur. Savaş Dinçel, oğlu Barış Dinçel'in belirttiği üzere, aynı zamanda bankamatik şifresi olarak kullandığı "1402" sayılı sıkıyönetim yasasına dayanılarak 12 Eylül 1980 döneminde uzaklaştırıldığı dönem dışında Şehir Tiyatroları'nda oyunculuk ve yönetmenlik yaptı. Bunun yanı sıra yan uğraş olarak çizim ve afiş işleriyle de ilgilendi.

Savaş Dinçel

SAVAŞ DİNÇEL NEDEN VEFAT ETTİ?

Savaş Dinçel, Sessiz Gemiler dizisinin çekimi sırasında rahatsızlanarak ciddi bir operasyon geçirdi. 20 Aralık 2007 tarihinde İstanbul'daki evinde iç kanama geçirdi ve aynı gün Memorial Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Vefatının, rahatsızlığından kaynaklı olduğu görüşünü doktoru yalanlamıştır. Vefat sebebi, "kardiak arrest" olarak açıklanmıştır. 21 Aralık 2007 tarihinde cenazesi İstanbul'daki Zincirlikuyu Mezarlığı'na toprağa verilmiştir.

ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

Yaprak Dökümü: Yaşar Nuri Güntekin - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2003

Hamlet 2001: William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Sersem Kocanın Kurnaz Karısı : Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2000

Godot'u Beklerken: Samuel Becket - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1996

Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye: Sait Faik Abasıyanık\Savaş Dinçel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1995

Müfettiş: Nicolay Gogol - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1991

Artiz Mektebi: Müjdat Gezen - Müjdat Gezen Tiyatrosu - 1988

Keşanlı Ali Destanı: Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1987

Evleme: Nicolay Gogol - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Vişne Bahçesi: Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1987

On İki Öfkel Adam: Reginald Rose - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1983

Montserrat: Emmanuel Robles - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Pazartesi Perşembe : Musahipzade Celal - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Sultan Gelin: Cahit Atay - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Küçük Prens: Antoine de Saint-Exupéry - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1967

Kocadağlar Ağası: Sabahattin Engin - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967

Cyrano de Bergerac: Edmond Rostand - İstanbul Şehir Tiyatrosu 1967

Bozuk Düzen: Güner Sümer - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1965

Yosma: Ruzante - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1964

Vlademir Komarov: İstanbul Şehir Tiyatrosu

Ekmek Teknesi Oyuncuları Bir Arada

YAZDIĞI OYUNLAR

Uçurtmanın Kuyruğu

Gürültülü Patırtılı Bir Hikaye

Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye

Çok Orijinal Bir Oyun

Çizgi roman ve karikatür albümleri

Çizgilerle Nâzım Hikmet

Çoksesli

YÖNETTİĞİ OYUNLAR

Uçurtmanın Kuyruğu: Savaş Dinçel - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2001

Fareli Köyün Kavalcısı: Adrian Mitchell - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Kuyruklu Yıldız Altında: Hüseyin Rahmi Gülpınar/Güner Sümer - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1998

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım: Haldun Taner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1994

Küçük Prens: Antoine de Saint-Exupéry - İstanbul Şehir Tiyatrosu

Yolcu: Nâzım Hikmet - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1976

Suçsuzlar: M.Roli\V. Vincenzoni - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 1976

OYNADIĞI FİLMLER VE DİZİLER

Sessiz Gemiler

Hatırla Sevgili

Bir İhtimal Daha Var

Esir Kalpler

Eve Dönüş

Sevda Çiçeği

Can

Bir Salkım Üzüm

Ölümüne Sevdalar

Peki Olur Şekerim

Kurtlar Vadisi

Abdülhamit Düşerken

Ekmek Teknesi

Çemberler

Sinekli Bakkal

Bizi Güldürenler

Abuzer Kadayıf

Dar Alanda Kısa Paslaşmalar

Cumhuriyet

Ağır Roman

Azmi

Oğlum Adam Olacak

Çözülmeler

Kurtuluş

Bizimkiler

Ateşböceği

Homoti

Merdoğlu Ömer Bey

Aşık Oldum

Kızlar Sınıfı

Üç İstanbul

Hababam Sınıfı Güle Güle

İttihat Ve Terakki

Gül Hasan