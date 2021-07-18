Sas Holding önünde yine eylem: 'Tosuncuk' gibi kaçmadan yakalayın
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Sas Holding önünde yine eylem: 'Tosuncuk' gibi kaçmadan yakalayın

Sas Holding önünde yine eylem: 'Tosuncuk' gibi kaçmadan yakalayın
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe - Haberler | Güncel

ATAŞEHİR'de bulunan SAS Holding'in önünde toplanan yaklaşık 100 kişi mağdur olduklarını dile getirerek şirket yöneticilerinin yurt dışına çıkmadan yakalanmasını ve paralarını geri ödemelerini talep etti.

ATAŞEHİR'de bulunan SAS Holding'in önünde toplanan yaklaşık 100 kişi mağdur olduklarını dile getirerek şirket yöneticilerinin yurt dışına çıkmadan yakalanmasını ve paralarını geri ödemelerini talep etti. 

SAS Holding önünde 15 Haziran günü şirket yöneticisi Sibel Koçan başından vurulup öldürülerek, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantanın gasp edilmesinin ardından yine şirket yöneticisi olan eski eşi Süleyman Aydın da Ataşehir'deki bir rezidansın 32'nci katındaki dairesinden atlayarak aynı gün yaşamına son verdi. Olayın ardından holding ile ilgili saadet zinciri iddialarında bulunulurken şirkete yatırım yaptığını iddia eden kişiler yatırdıkları paraları geri alamadıklarını belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. 

Yaklaşık 100 kişi geçtiğimiz haftanın ardından bugün yine SAS Holding bir araya gelerek ikinci kez eylem yaptı.

HEPİMİZİ BU BATAKLIĞA SÜRÜKLEDİLERGrup adına konuşan Hazar Doğulu, "Bizi güzel teşviklerle şöyle kazanıyoruz, yüzde 10 komisyon veriyoruz diye kandırıp tamamen hepsi akraba bağına bağlı olarak hepimizi buraya davet ettiler. Bizi kandırdılar. Hepimizi bu bataklığa sürüklediler. Bugün ortalıkta hiç kimse yok" dedi.  Ülkedeki tüm başsavcılıklara seslendiğini belirten Doğulu, suç duyurularının kabul edilmesini talep etti. Doğulu şöyle devam etti: "13 bin 105 mağdur var. Ben burada sadece 13 bin 105 kişinin sesi değilim. Bugün 84 milyon vatandaşımızın bir daha böyle bataklıklara sürüklenmesine Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz müsaade etmesin lütfen. Sayın SAS Holding varisleri, avukatları neden 45 gündür 13 bin 105 kişinin karşısına geçip herhangi bir açıklama yapmıyorsunuz? Burada mağdur olan vatandaşların neden mağduriyetini gidermiyorsunuz" 

ÇOCUKLARIMIN AİLEMİN UMUDUNU ÇALDINIZ7 şirket yöneticisine soru soran Doğulu, "Siz bugün neden biz de sizin gibiyiz gibi saçma sapan kurguların arkasına saklanıyorsunuz? Madem siz zamanında söz sahibiydiniz, lüks araçlarla 5 milyonluk, 10 milyonluk araçları buraya teşvik etmeye çalışıyordunuz sizler. Çocuklarımın umudunu, ailemin umudunu çaldınız. Buraya gelen gelemeyen herkesin umudunu çaldınız" ifadelerini kullandı. Doğulu akrabası Mehmet İldem'in de kendisini dolandırdığını ifade etti.  Sibel Koçan'ın cenazesinde şirket yöneticilerinin kendilerine 'İstanbul'a gidin şirket devam edecek. Biz devam edeceğiz' dediklerini öne süren Doğulu,  İstanbul'a geldikten sonra şirket yöneticilerinin kendileriyle görüşmediğini belirtti. 

TOSUNCUK GİBİ GİTMEDEN YAKALAYINDevlet büyüklerine seslenen İdris Öztürk de "Bu adamlar kaçmadan, bu adamlar 'Tosuncuk' gibi gitmeden yakalayacaksınız bugün yakalayın. Yarın öbür gün bu adamlar yurtdışına çıktığı zaman sizin bizim için yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Bu adamlar Türkiye'deyken bu adamları alın. Bizler, ailemin, arkadaşlarımın, memleketten gönderdikleri parayı yatırdık" ifadelerini kullandı. 

Holding önünde toplananlar "Sema Koçan paramızı ver" şeklinde slogan atarak alkış tuttu.


- İstanbul
Sas Holding önünde yine eylem: 'Tosuncuk' gibi kaçmadan yakalayın
Sas Holding önünde yine eylem: 'Tosuncuk' gibi kaçmadan yakalayın
Sas Holding önünde yine eylem: 'Tosuncuk' gibi kaçmadan yakalayın
Sas Holding önünde yine eylem: 'Tosuncuk' gibi kaçmadan yakalayın
Sas Holding önünde yine eylem: 'Tosuncuk' gibi kaçmadan yakalayın
Sas Holding önünde yine eylem: 'Tosuncuk' gibi kaçmadan yakalayın
Sas Holding önünde yine eylem: 'Tosuncuk' gibi kaçmadan yakalayın
Sas Holding önünde yine eylem: 'Tosuncuk' gibi kaçmadan yakalayın
Sas Holding önünde yine eylem: 'Tosuncuk' gibi kaçmadan yakalayın
Sas Holding önünde yine eylem: 'Tosuncuk' gibi kaçmadan yakalayın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Maşe

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