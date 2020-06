Saros Körfezi kıyıları, uğur böceklerinin istilasına uğradı EDİRNE'nin Enez ve Keşan ilçesinin turistik sahil kesimi Saros Körfezi, son günlerde uğur böceklerinin istilasına uğradı.

EDİRNE'nin Enez ve Keşan ilçesinin turistik sahil kesimi Saros Körfezi, son günlerde uğur böceklerinin istilasına uğradı. Yüz binlerce uğur böceği sahil boyunu istila ederken, zaman zaman ısırdıkları tatilcileri tedirgin etti. Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç, böceklerin artışının temel nedeninin besin bolluğu olduğunu belirterek, "Böyle yağışların bol olduğu yıllarda da bu zararlılar bol oluyor. Dolayısıyla uğur böcekleri de bol bol beslendikleri için nüfusları normalin çok üzerinde artıyor, pik yapıyor. Bu yıl da uğur böcekleri sayısında bir artış var, pik değerlere ulaşmış durumda. Dolayısıyla nüfuslarında artışın temel sebebi bu besin bolluğu" dedi.

Buğday hasadının başladığı Trakya'nın gözde tatil bölgelerinden Saros Körfezi kıyılarını son günlerde uğur böcekleri istila etti. Enez ilçesi ile Keşan ilçelerinin sahil kesimlerini istila eden yüz binlerce uğur böceği, yazlıklar ve iş yerini de sardı. Tatilcilerin denize girmelerini de zorlaştıran uğur böceklerinin zaman zaman tatilcileri de ısırdığı belirtildi. Uğur getirdiğine inanılan ve buğdaya zarar veren böcekleri yiyerek beslenen uğur böcekleri nedeniyle sahildeki işletmeciler de zor durumda kaldıklarını dile getirdi.

'ARTIŞIN TEMEL SEBEBİ BESİN BOLLUĞU' Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Mutlu Kılıç, özellikle yer yer ufak ısırıklarla insanları tedirgin eden uğur böceklerinin tamamen zararsız olduğunu belirterek, tarım sektörüne olan yararlarına dikkat çekti. Kılıç, uğur böceklerinin özellikle tarım zararlısı bitleri ve sinekleri yiyerek beslendiğini, bu nedenle tarımın uğuru olduklarını söyledi. Kılıç, "Uğur böcekleri tarım açısından bizim uğurumuz. Bu böcekler, bazen, bu yıl olduğu gibi yağışlı geçen yıllarda tarım zararlısı olarak tanımladığımız yaprak bitleri, tripsler, beyaz sineklerin predatörü yani yok edicisi bir böcek, onlarla besleniyor. Böyle yağışların bol olduğu yıllarda da bu zararlılar bol oluyor. Dolayısıyla uğur böcekleri de bol bol beslendikleri için nüfusları normalin çok üzerinde artıyor, pik yapıyor. Bu yıl da uğur böcekleri sayısında bir artış var, pik değerlere ulaşmış durumda. Dolayısıyla nüfuslarında artışın temel sebebi bu besin bolluğu" dedi. 'DENİZİ AŞAMADIKLARI İÇİN SAHİLDE SIKIŞIP KALMIŞ DURUMDALAR' Uğur böceklerinin göç eden canlılar olduğunu ifade eden Kılıç, "Uğur böcekleri göç eden canlılar. Kın kanatlı hayvan grubundan, yedi noktalı uğur böceği diye geçiyor bizdeki uğur böcekleri. Büyük gruplar halinde göç ediyorlar, belli bir mesafeye kadar havalanıyorlar sonra rüzgar onları nereye taşırsa oraya uçuyorlar. Şu anda Saros'ta sıkışma sebepleri denizi geçemiyor olmaları. Böcekler denizi aşamadığı için sahilde, denizin kenarında yığılmış durumdalar. Evet insanlar için biraz rahatsız edici bir görüntü olabilir, hafif ısırıklardan dolayı biraz korku yaratabilir ama dediğim gibi yedi noktalı uğur böceklerinin insan için zararlı bir yapısı yok" diye konuştu. '1 HAFTA DAHA SÜRER' Bölgedeki uğur böceği yoğunluğunun 1 hafta daha sürebileceğini dile getiren Kılıç, "Ormanlık meşe koruluklarının içerisinde, ağaç yapraklarının altında, ağaç gövdelerinin altında kışı geçiriyorlar. O kışlak dediğimiz bölgelerden, yazın ovalara daha beslenebilecekleri tarım alanlarının içerisine yol alıyorlar. Oradaki işleri bitince tekrar kışlaklarına geri çekiliyorlar. Dolayısıyla ben bu sürecin 1 hafta daha süreceğini düşünüyorum. Ondan sonra rüzgarın onlara yardım etmesiyle orayı terk ederler ve kışlaklarına giderler" ifadelerini kullandı. 'BİR AN ÖNCE GİTMELERİNİ BEKLİYORUZ'Enez ilçesinde Altınkum sahilindeki sitede tatilini geçiren Seher Dıramalı, uğur böceklerinin bulut halinde geldiklerini belirterek, "Yaklaşık bir haftadır uğur böceği istilası yaşıyoruz. Sahilleri sardılar evimizin balkonları ve dış cephelerini sardılar. Evden çıkamıyoruz. Sabah bulut gibi geldiler, çok kötü ısırıyorlar, seviyoruz ama ısırmasınlar. Geçen yıl ve önceki yıllarda da geldiler ama bu sene uzun ve çok yoğun geldiler. Bir an önce gitmelerini bekliyoruz" dedi.'DENİZE GİREREK UÇMALARINI BEKLEDİK'Denize girmek için sahile gittiklerinde uğur böceği istilasına uğradıklarını ve böceklerden denize girerek kurtulduklarını anlatan Nazan Öztürk, "Sabah denize girmek için gittiğimizde çocuklarla çok sayıda uğur böceği bir anda gelince kendimizi denize atmak zorunda kaldık. Havlularımızı ve vücudumuzu, her yerimizi uğur böceği kapladı. Yaklaşık 10 dakika sürdü. Bütün sahil denize girerek onların uçup gitmesini denizde ayakta bekledik. Daha sonra koşarak eve geldik" diye konuştu.'YUNANİSTAN'DAN GELİYORLAR, İŞLERİMİZ DURDU'

Enez'de turizm işletmecisi İbrahim İkmeler, uğur böceklerinin Yunanistan üzerinden geldiğini söyledi. İkmeler, "Yunanistan'dan gelen uğur böcekleri her yıl sahilimizi istila ediyor. Bu yıl sayıları çok artmış olduğunu gördük. Geçen yıllar en fazla 3 gün istila ediyorlardı ama bu yıl 4 gün oldu hala gelmeye devam ediyorlar. Uğur böcekleri sahili istila edince kimse gelmiyor. Bu hafta sonu gelenler hep geri döndü. Çocuklar da kendilerini ısırdığı için ağlıyorlar, aileler de hemen dönüp gidiyorlar. Uğur böceklerinin bir an önce gitmelerini bekliyoruz" dedi.

