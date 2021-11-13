Şarkılar Bizi Söyler ne zaman başlıyor, hangi kanalda? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yayın akışında yer alan programlardan biri olan Şarkılar Bizi Söyler yeni sezonuyla ekranlara geliyor. Peki, Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 13 Kasım Şarkılar Bizi Söyler konukları!

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER 13 KASIM KONUKLARI KİMLER?

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şarkılar Bizi Söyler 24. Bölüm Fragmanı yayında! Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde farklı müzik tarzlarından en sevilen eserler seslendiriliyor!

Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER YENİ SEZONUYLA EKRANLARDA

Kanal D'nin Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'yi aynı sahnede bir araya getiren müzik-eğlence programı "Şarkılar Bizi Söyler", Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümü ile ekrana gelecek. Türkiye'nin en sevilen yıldızlarının efsane şarkılarının söyleneceği programın yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken üstleniyor.

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