Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu
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Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu

Ünlü şarkıcı Sinan Özen'in geçtiğimiz aylarda dünyaya gelen kızı Neva, sağlık sorunları nedeniyle 6. kez ameliyat oldu. Çektiği videoda bebeğinin sağlık durumundan bahseden Sinan Özen "Kritik süreç devam ediyor" derken sevenlerinden dua istedi.

28.05.2020 09:50 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:05

2016 yılında Burcu Kartal ile dünyaevine giren 56 yaşındaki Sinan Özen'in geçtiğimiz şubat ayının sonunda ikiz bebekleri dünyaya geldi. Neva ve Sanberk adını verdikleri iki bebekleri olan çift, kızlarının rahatsızlığını öğrenince hemen tedaviye başlattı. Üst üst ameliyat olan kızının durumundan bahseden Özen, kritik sürecin devam ettiğini söyledi.

"KRİTİK SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Kızının sağlık durumu hakkında video çekerek bilgi veren Sinan Özen, "Canım kızımız Neva için ikinci basın açıklaması... Maalesef kritik süreç devam ediyor. Rabbimizden tek dileğimiz; Neva için dualarımızın kabul olması" derken sözlerine şöyle devam etti:"Sevgili dostlar, daha önce sizinle paylaşmış olduğum gibi; Allah'ın bize emaneti olan kızımız Neva, epey bir zamandan beri ciddi sağlık problemleri yaşamaktadır. Öncelikle kızımızın sağlığını merak edip, bizden haber almak isteyen ve bununla birlikte dualarını eksik etmeyen siz değerli dostlarım, eşim ve tüm aile fertlerim adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Bu açıklamayı kızımızın sağlığıyla ilgili sizlerden gelen bilgi talebi üzerine yapıyorum. Kızımız Neva'ya 5 gün önce bir ameliyat daha yapıldı. Şu an bu ameliyatın umutla olumlu sonuçlar vermesini bekliyoruz. Dualarını bizlerden eksik etmeyen siz değerli dostlarımıza; ilginiz için teşekkür ediyoruz. Bu sıkıntılı günlerde bütün hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Önümüzdeki günlerde inşallah daha güzel haberlerle buluşmak umuduyla... Hepinizi saygı ve sevgi ile kucaklıyorum."

Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu

BEBEĞİ İÇİN DUA İSTEMİŞTİ

Sinan Özen, geçtiğimiz günlerde ise şu açıklamalarda bulunmuştu: "Basında çocuklarımla ilgili çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereksinimi duydum. Benden duymanızı istedim. Evet, Neva ve Sanberk adında iki tane evladımız oldu. Yüce Rabbimiz bize nasip etti. Ne yazık ki kızımız biraz önemli bir süreçten geçiyor, yoğun bakımda. Bu süreç bizi bayağı üzdü. Beşinci ameliyatımızı olduk.

Bundan dolayı kızımızın süreci bitmeden ben bu konuyla ilgili sizlere bilgi vermek istemedim fakat bu duyuldu. Onun için buradan bu açıklamayı yapıyorum. Sizlere teşekkür ediyorum, dualarınızı esirgememenizi diliyorum. Mesajlarınız için sağ olun, sizlere sonsuz teşekkür ediyorum. Allah bütün hastanede olan, evlatlarını bekleyen annelere sabır, güç, kuvvet, şifa versin. Size dualarınız ve güzel temennileriniz için şükranlarımı iletiyorum. Eksik olmayın. İnşallah bu süreç geçtikten sonra güzel haberi yine sizlerle paylaşacağım. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Sağlıkla ve mutlulukla kalın."

Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu

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