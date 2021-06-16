Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi
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Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden 90 yaşındaki babası İsmail Yaşdut'un cenazesi Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde toprağa verildi.

Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden 90 yaşındaki babası İsmail Yaşdut'un cenazesi Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde toprağa verildi.

Yaşadığı Almanya'nın Frankfurt kentinde hayatını kaybeden Yaşdut'un cenazesi ailenin akrabalarının yaşadığı Çerkezköy ilçesine getirildi.

Caneze, Bahçeli Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Yaşdut Bahçeli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazeye Rafet El Roman, Yaşdut ailesi, sanat dünyasından isimler, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ile vatandaşlar katıldı.

Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi
Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Aldoğan

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Son dakika haberleri! Şarkıcı Rafet El Roman'ın vefat eden babasının cenazesi toprağa verildi - Haberler
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