Şarkıcı Merve Özbey, ikinci kez anne oluyor

2020 yılında iş insanı Kenan Koçak ile nikah masasına oturan 33 yaşındaki ünlü şarkıcı Merve Özbey, geçtiğimiz sene ilk bebeğini kucağına aldı. Kızına Elif Özüm adını veren Özbey'in ikinci kez hamile olduğu öğrenildi.

CİNSİYETİ HENÜZ BELLİ DEĞİL

Mutlu bir evliliği olan Merve Özbey ile Kenan Koçak çifti, şimdilerde ikinci kez anne-baba olacak olmanın heyecanını yaşıyor. İkinci kez hamile olduğu öğrenilen Merve Özbey'in bebeğinin cinsiyeti de henüz belli değil. İkili, ikinci bebekleri hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

"3-4 ÇOCUĞUM OLSUN"

Tek çocuk olduğu için her zaman kalabalık bir aile hayalini kurduğunu söyleyen Merve Özbey, bir açıklamasında "Önceden çocuk yapmanın bencilce olduğunu düşünürdüm. Ama şimdi çok istiyorum. Allah en hayırlı zamanda nasip etsin. Ben tek çocuk büyüdüğüm için üç-dört çocuğum olsun, çok kalabalık bir aile olalım istiyorum" demişti.