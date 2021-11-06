Şarkıcı Marilia Mendonça'nın ölümüne neden olan uçağından enkazından ilk görüntüler geldi

Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Marilia Mendonça'yı taşıyan uçağın Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Piedade de Caratinga kırsalında düştü. Kazada ünlü şarkıcı Marilla Mendonça yaşamını yitirdi.

KİMSE SAĞ ÇIKAMADI

Mendonça'nın yanı sıra uçakta bulunan yapımcı Henrique Ribeiro, Mendonça'nın amcası ve danışmanı Abicieli Silveira Dias Filho ile uçağın pilotu ve yardımcı pilotu kazada hayatını kaybetti.

DEVLET BAŞKANI VE NEYMAR ÜZÜNTÜSÜNÜ DİLE GETİRDİ

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, şarkıcının ölümüne ilişkin, "Eşsiz sesi, karizması ve müziğiyle herkesin sevgisini ve hayranlığını kazanan, neslinin en büyük sanatçılarından biri olan genç sertaneja şarkıcısı Marilia Mendonça'nın ölüm haberiyle tüm ülke şokta. Marilia şarkılarıyla her zaman hayatımızda olduğu için çok yakın birini kaybetmişiz gibi hissediyoruz" ifadesini kullandı.

Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar da üzüntüsünü Twitter hesabından yaptığı "İnanmayı reddediyorum. Ben senin sonsuz hayranın olacağım. Huzur içinde yatsın" paylaşımıyla dile getirdi.

ENKAZ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANDI

Ünlü şarkıcının, bir program düzenlemek üzere Goiania'dan Minas Gerais eyaletine bağlı Caratinga'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Mendonça ve beraberindekileri taşıyan PEC Taxi Aereo şirketine ait, 6 kişi kapasiteli uçak taksi olarak kullanılan çift motorlu Beech Aircraft King Air C90A model uçağın kaza yapma sebebi henüz belirlenemedi. Yaşanan feci kazanın ardından bölgeden ilk enkaz görüntüleri de geldi.

İşte kaza yerinden görüntüler...

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