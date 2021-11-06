Şarkıcı Marilia Mendonça'nın ölümüne neden olan uçağından enkazından ilk görüntüler geldi
Sosyal medyada 40 milyon takipçisi bulunan şarkıcı Marilia Mendonça, seyahat ettiği uçağın düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. Şarkıcı ve 3 kişinin ölümüne neden olan uçağın enkaz görüntüleri de yayınlandı.
Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Marilia Mendonça'yı taşıyan uçağın Brezilya'nın güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Piedade de Caratinga kırsalında düştü. Kazada ünlü şarkıcı Marilla Mendonça yaşamını yitirdi.
Mendonça'nın yanı sıra uçakta bulunan yapımcı Henrique Ribeiro, Mendonça'nın amcası ve danışmanı Abicieli Silveira Dias Filho ile uçağın pilotu ve yardımcı pilotu kazada hayatını kaybetti.
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, şarkıcının ölümüne ilişkin, "Eşsiz sesi, karizması ve müziğiyle herkesin sevgisini ve hayranlığını kazanan, neslinin en büyük sanatçılarından biri olan genç sertaneja şarkıcısı Marilia Mendonça'nın ölüm haberiyle tüm ülke şokta. Marilia şarkılarıyla her zaman hayatımızda olduğu için çok yakın birini kaybetmişiz gibi hissediyoruz" ifadesini kullandı.
Brezilyalı ünlü futbolcu Neymar da üzüntüsünü Twitter hesabından yaptığı "İnanmayı reddediyorum. Ben senin sonsuz hayranın olacağım. Huzur içinde yatsın" paylaşımıyla dile getirdi.
Ünlü şarkıcının, bir program düzenlemek üzere Goiania'dan Minas Gerais eyaletine bağlı Caratinga'ya gitmek üzere yola çıktığı öğrenildi. Mendonça ve beraberindekileri taşıyan PEC Taxi Aereo şirketine ait, 6 kişi kapasiteli uçak taksi olarak kullanılan çift motorlu Beech Aircraft King Air C90A model uçağın kaza yapma sebebi henüz belirlenemedi. Yaşanan feci kazanın ardından bölgeden ilk enkaz görüntüleri de geldi.