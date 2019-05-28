Şarkıcı Gaye Su Akyol, kendisini eleştirenlere demediğini bırakmadı!

Farklı tarzıyla dikkat çeken güzel şarkıcı Gaye Su Akyol, sosyal medya hesabından kendisini eleştirenlere ateş püskürdü.

"SEN NE ARA KENDİNE BÖYLE BİR KIYMET ATADIN"

Her şey Twitter fenomeni Varcharian'ın şarkıcı Gaye Su Akyol'u beğenmediğini yazmasıyla başladı. Sonrasında Gaye Su Akyol bir tweet attı ve insanlar da bunu Twitter fenomenine attığını düşündü.. Akyol bununla da kalmadı açıklamalarına devam etti. Akyol, "Osurup osurup ipe dizen işsiz bi twitter trolü yazdıklarımı üzerine alınmış; mention yağmurunda... Kardeşim sen ne ara kendine böyle bir kıymet atadın?" ifadelerini kullandı. Akyol'un bu tarzı sosyal medyada hızlıca gündem oldu.

"ÖĞRETMENLİĞİNİZDEN HAZ ETMEDİM"

Kendisini eleştiren öğretmenine de sessiz kalmayan Akyol, "Öğretmenliğinizden hiç haz etmezdim" dedi. Akyol daha sonra ise bu yazdıklarını sildi.