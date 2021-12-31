Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
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Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞARKICI Ceylan'ın babası Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - ŞARKICI Ceylan'ın babası Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Ahmet Avcı'nın cenazesi Büyükçekmece'de kılınan namazın ardından defnedildi.

Şarkıcı Ceylan Avcı'nın babası Ahmet Avcı, bir süredir tedavi gördüğü hastanede geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üzüntüsünü "Canımızı, babamızı kaybettik, başımız sağ olsun" sözleriyle dile getirdi. Ahmet Avcı, Büyükçekmece Kuba Camii'nde kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazına şarkıcı Ceylan, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Ceylan, babasının tabutu başında uzun süre ağladı. Kılınan namazın ardından Ahmet Avcı'nın cenazesi Büyükçekmece Tüyap Mezarlığına defnedildi.


Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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