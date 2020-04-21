Sarıkamış'ta vatandaşlar kamulaştırma için eylem yaptılar
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Sarıkamış, Karakurt, Kars

Sarıkamış'ta vatandaşlar kamulaştırma için eylem yaptılar

Sarıkamış'ta vatandaşlar kamulaştırma için eylem yaptılar Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt köyünde, inşa edilen baraj yüzünden tehlike altında olan evlerinden ayrılması istenen köylüler, eylem yaptı.

21.04.2020 21:07 | Son Güncelleme: 21.04.2020 21:08
Sarıkamış'ta vatandaşlar kamulaştırma için eylem yaptılar

Sarıkamış'ta vatandaşlar kamulaştırma için eylem yaptılar

KARS - Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt köyünde, inşa edilen baraj yüzünden tehlike altında olan evlerinden ayrılması istenen köylüler, eylem yaptı. Aras nehri üzerindeki köprüye çıkan köylüler jandarmayla karşı karşıya geldi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Karakurt köyünde, inşa edilen barajın su tutmasıyla birlikte evlerini boşaltmak istemeyen köylüler köprü üzerine çıktı. Kamulaştırma bedelinin ödenmediğini iddia eden ve evlerinden çıkmak istemen köylülere jandarmayla ile karşı karşıya geldi.

Jandarma ile Aras nehri üzerindeki köprü de karşı karşıya gelen vatandaşlardan bazıları Aras Nehri'ne girerken bazı vatandaşlar ise köprüden sallandı.

Köylüleri yaklaşık 2 saat süren eylemin ardından sakinleştirildi. Evlerine giden köylüler köylerini boşaltmayacaklarını sözlerine ekledi.

Köylülerin eylemiyle ilgili olarak Kars Valiliği'nden de bir açıklama yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, "Yapımına BİLSEV Enerji Üretim ve Ticaret AŞ tarafından 2014 yılında başlanan Karakurt HES Barajı inşaatı kapsamında kamulaştırma işlemleri (acele kamulaştırma dahil) başlamış ve bu süreç devam etmektedir. Valiliğimiz, Sarıkamış Kaymakamlığımız ve Milletvekillerimizin katılımlarıyla kamulaştırma sürecinin sağlıklı bir şekilde tamamlanması ve herhangi bir vatandaşımızın mağdur olmaması için muhtelif zamanlarda toplantılar yapılarak ilgili şirket yetkilileri ile vatandaşları uzlaştırma yönünde yoğun çaba gösterilmiştir" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kars DSİ 24. Bölge Müdürlüğünce baraj inşası çerçevesinde 08.02.2020 tarihinde su tutma izni verilmiştir. İlgili şirket tarafından Valiliğimiz ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yazılan yazılarda; su seviyesinin yükselmesi ile birlikte 21.04.2020 tarihinden itibaren 1.445 m. kotundan başlayarak Karakurt Köyündeki evlerin su altında kalmaya başlayacağı bildirilmiştir. Bölgemizde bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte karların erimesi ve bahar yağmurları Aras Nehrinin debisini yükseltmekte, bu da Karakurt Barajında tutulan su miktarında ani yükselmeye sebebiyet vermektedir. Ani su yükselmeleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için risk oluşturduğundan, herhangi bir ca ve mal kaybı olmaması için gerekli değerlendirmeler yapılarak tedbirlerin alınması gerektiği hususu Valiliğimizin muhtelif tarihlerdeki yazılarıyla ilgili kurumlara bildirilmiş, 17.04.2020 tarihinde Sarıkamış Kaymakamlığımız tarafından Karakurt Köyü Muhtarlığına yazılan yazı ile de vatandaşlarımızın evlerini tahliye etmeleri istenmiştir. Valilik olarak önceliğimiz vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanması, vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan tahliyesinin sağlanması için Valiliğimiz başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları, ilgili şirket ve Karakurt Köyünde yaşayan vatandaşlarımız ile görüşmeler yapmaya devam etmektedir. Hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin verilmeyecek olup can ve mal güvenliği sağlanması için gerekli tedbirler alınmaya devam edilecektir. Diğer yandan, Karakurt Köyü yeni yerleşim yeri ve nakil işlemleri İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından yürütülmüş ve sonuçta 14.04.2020 tarih ve 31099 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 2401 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yerleşim yeri belirlenmiştir. Bu konudaki çalışmalar devam etmektedir."

Sarıkamış'ta vatandaşlar kamulaştırma için eylem yaptılar

Kaynak: İHA

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