Sardes Antik Kenti nerede? Sardis Antik Kenti tarihi
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Sardes Antik Kenti nerede? Sardis Antik Kenti tarihi

12.10.2020 13:31 | Son Güncelleme: 12.10.2020 13:36
Sardes Antik Kenti nerede? Sardis Antik Kenti tarihi

Türkiye, pek çok medeniyetin buluştuğu bir ülkedir. Geçmişten günümüze burada pek çok milletin izi görülmektedir. Sardes Antik Kenti de bu eserlerin yer aldığı önemli yerlerden biridir. Sardes Antik Kenti nerede? Sardis Antik Kenti tarihi hakkında merak edilenler...

Sardes veya Sardis olarak adlandırılan Sardes Antik Kenti, ülkemizde bulunan antik kentlerden biridir.

SARDES ANTİK KENTİ TARİHİ

Yapılan kazılar sonucu ortaya çıkan Sardes Antik Kenti'nden çıkarılan mimari yapılar arasında Sinagog ve Gymnasion yer almaktadır. Sinagog, M.S. üçüncü yüzyılda inşa edilmiştir.

Gymnasion ise Sinagog'un yanında bulunmaktadır. Sinagog ile kuzey kısımda birleşir ve buraya Gymnasion'un Palaestra'sı denmektedir yani Güneş Okulu.

Sardes Antik Kenti nerede? Sardis Antik Kenti tarihi

Gymnasion'un süslü doğu cephesinin M.S. üçüncü yüzyılın başında inşa edildiği anlaşılmaktadır. Bu iki yapının kenarı boyunca uzanan kemerli dükkanlar Bizans Dönemi'ne kadar tarihlenmektedir.

Gymnasion'un karşısında "Bronzlu Ev" olarak adlandırılan büyük bir yapı yer almaktadır. Bu yapı, Tmolos (Bozdağ) Dağı'nın sırtları ile eski Lidya merkezinin arasında olup antik çağın en göz alıcı yapılarından biridir.

SARDİS ANTİK KENTİ NEREDE?

Sardis Antik Kenti, Manisa'da yer almaktadır.

Sardes Antik Kenti nerede? Sardis Antik Kenti tarihi

SARDES ANTİK KENTİ GİRİŞ SAATLERİ

Sardes Antik Kenti Ziyaret Saatleri Yaz Dönemi: 08:00-19:00

Sardes Antik Kenti Ziyaret Saatleri Kış Dönemi: 08:00-17:00

Sardes Antik Kenti Tatil Günleri: Her gün ziyaret edilebilir.

SARDES ANTİK KENTİ'NE NASIL GİDİLİR?

Salihli'den hareket edenlerin izleyeceği yol: Salihli-Sart-Sart içinden geçen asfalt yolun sağında ve solunda harabeleri görebilirsiniz. Yolun sağ tarafında Sardes Antik Kenti,yolun sol tarafında Artemis Tapınağı vardır.

İzmir'den hareket edenlerin izleyeceği yol: İzmir-Turgutlu-Ahmetli-Sart-Sart içinden geçen asfalt yolun sağında ve solunda harabeleri görebilirsiniz.Yolun sol tarafında Sardes Antik Kenti,yolun sağ tarafında Artemis Tapınağı vardır.

Sardes Antik Kenti nerede? Sardis Antik Kenti tarihi

TÜRKİYE'DE BULUNAN ANTİK KENTLER

  • Aigai Antik Kenti, Manisa
  • Aizanoi Antik Kenti, Kütahya.
  • Aktopraklık Höyük, Bursa.
  • Alacahöyük, Çorum.
  • Anavarza Antik Kenti, Adana.
  • 6- Anemurium Antik Kenti
  • Ani Ören Yeri, Kars.
  • Antandros Antik Kenti, Balıkesir.
  • Antiocheia ad Cragum, Antalya.
  • Aphrodisias Antik Kenti, Aydın.
  • Arslantepe, Malatya.
  • Arykanda Antik Kenti, Antalya.
  • Aspendos Antik Kenti, Antalya.
  • Assos Antik Kenti, Çanakkale.
  • Aşıklı Höyük, Aksaray.
  • Blaundus Antik Kenti, Uşak.
  • Dara Antik Kenti, Mardin.
  • Derinkuyu Yeraltı Şehri, Nevşehir.
  • Didyma Antik Kenti, Aydın.
  • Efes Antik Kenti, İzmir.
  • Gordion, Ankara.
  • Göbeklitepe, Şanlıurfa.
  • Hattuşa (Boğazköy) Ören Yeri, Çorum.
  • Hierapolis Antik Kenti, Denizli.
  • Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir.
  • Kaunos Antik Kenti, Muğla.
  • Kibyra Antik Kenti, Burdur.
  • Knidos Antik Kenti, Muğla.
  • Laodikeia Antik Kenti, Denizli.
  • Magnesia ad Maeandrum, Aydın.
  • Metropolis Antik Kenti, İzmir.
  • Miletos Antik Kenti, Aydın.
  • Myra Antik Kenti, Antalya.

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