Sardes Antik Kenti nerede? Sardis Antik Kenti tarihi

Türkiye, pek çok medeniyetin buluştuğu bir ülkedir. Geçmişten günümüze burada pek çok milletin izi görülmektedir. Sardes Antik Kenti de bu eserlerin yer aldığı önemli yerlerden biridir. Sardes Antik Kenti nerede? Sardis Antik Kenti tarihi hakkında merak edilenler...