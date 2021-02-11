Saraç: "(YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu) Doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacak"
11.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:18
Törenin düzenlendiği salon ve katılımcılar YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın konuşması Tanıtım görüntüsü ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, "YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu"nun hizmete açılması dolayısıyla YÖK Başkanlığında düzenlenen törene katıldı.
Törenin düzenlendiği salon ve katılımcılar
YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın konuşması
Tanıtım görüntüsü ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, "YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu"nun hizmete açılması dolayısıyla YÖK Başkanlığında düzenlenen törene katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey