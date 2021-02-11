Saraç: "(YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu) Doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacak"
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Saraç: "(YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu) Doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacak"

11.02.2021 13:11 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:18

Törenin düzenlendiği salon ve katılımcılar YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın konuşması Tanıtım görüntüsü ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, "YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu"nun hizmete açılması dolayısıyla YÖK Başkanlığında düzenlenen törene katıldı.

Törenin düzenlendiği salon ve katılımcılar

YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın konuşması

Tanıtım görüntüsü ANKARA - YÖK Başkanı Yekta Saraç, "YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu"nun hizmete açılması dolayısıyla YÖK Başkanlığında düzenlenen törene katıldı.

Saraç: '(YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu) Doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacak'
Saraç: '(YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu) Doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacak'
Saraç: '(YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu) Doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacak'
Saraç: '(YÖK Akademik Kariyer-Liyakat Platformu) Doktoralı insan kaynağı ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlanacak'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

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