Saraç: ETİM yıl sonunda hizmete girecek

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali iş birliği çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında kurulan Eskişehir OSB'de kurulan Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi'nin 2. Yönlendirme Komitesi Toplantısı gerçekleştirildi.

Eskişehir OSB Konferans Salonunda yapılan toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Proje Sorumlusu Ender Şen, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Muhammet Taha Güven, KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz, Eskişehir OSB Başkan Vekili ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, ATAP A.Ş. Genel Müdürü Dr. Sedat Telçeken, Projenin Takım Lideri Dr. Kastytis Geckas ve KOBİ ve kamu kurumu temsilcileri katıldı.

Toplantıda konuşan Eskişehir OSB Başkan Vekili ve ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, "Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi'miz, şehrimizde havacılık, raylı sistemler, makine imalat, otomotiv, beyaz eşya gibi öncü sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ'lerimizin mühendislik, tasarım ve prototipleme ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla faaliyet gösterilmesi için kurulmuştur. Bu projemizin sonunda hizmet vermiş olduğumuz sektörlerin ihtiyaçları geliştirilerek, rekabet güçleri artırılacak, dolayısıyla ülkemizin ihracat oranları daha ileriye taşınacaktır" dedi.

Saraç, ATAP A.Ş. olarak Eskişehir ve ülke sanayisine, önemli katkılar sunacaklarına inandıklarını, ETİM'in yıl sonunda hizmet vermesi için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktararak, "İnşallah Eskişehir için; Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezimiz hayallerin tasarlandığı, inovasyonla gelişen ve ETİM ile gerçekleşen bir merkez olacak" diye konuştu.

ATAP A.Ş. Genel Müdürü Sedat Telçeken ise, Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi'nin kuruluş amacı ve hedeflerinden söz etti. Telçeken hizmete girecek olan merkez ile tasarım ve prototipleme hizmetleri yanında, yüksek katma değer ürün geliştirme projelerinin desteklenmesi, nitelikli eleman desteğinin sağlanması, tasarım, Ar-Ge ve teknoloji firmaları ile teknolojik merkezler, üniversiteler iş birliği fırsatlarının oluşturulması ve bunun sürdürülebilirlik anlamında sürekliliğinin sağlanması, KOBİ'lerin ilgili faaliyet alanındaki uzmanlıklarının geliştirilmesine destek olacaklarını söyledi. ETİM'in Eskişehir sanayisine güç katacak bir Merkez olacağını belirten Telçeken "Her bakımdan eksiksiz ve çok üst düzey bir merkezi Eskişehir sanayimizin hizmetine sunmaya hazırlanıyoruz. Sanayicilerimizin bu merkezden etkin bir şekilde faydalanacaklarına inanıyoruz" dedi.

Projenin Takım Lideri Dr. Kastytis Geckas ise yapmış olduğu konuşmada proje hakkında kapsamlı bilgi vererek, devam eden süreçlerden bahsetti. Toplantı konuşmaların ardından sona erdi.

Kaynak: Bültenler