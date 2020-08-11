Sanmark ile gıda takviyelerine yeni ve kaliteli bir soluk geldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sanmark ile gıda takviyelerine yeni ve kaliteli bir soluk geldi

Gıda takviyelerinde kaliteli ve güvenilir bir marka alternatifi oluşturan Sanmark İlaç A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nezih Arıkbağ; sektörü ve özellikle dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Sanmark ile gıda takviyelerine yeni ve kaliteli bir soluk geldi
11.08.2020 13:52 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:56

Sanmark İlaç A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nezih Arıkbağ; bitkilerin alt tiplerinden, günlük alınması gereken vitamin, mineral ve probiyotiklerden, ek gıda takviye pazarından ve giderek büyüyen Sanmark İlaç ailesini anlattı.

HER BİTKİNİN ALT TİPİ, TAKVİYE OLARAK KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR

Sanmark İlaç A.Ş Yönetim kurulu başkan yardımcısı Nezih Arıkbağ'ın açıklamaları şu şekilde:

"Gıda takviyesi günlük yaşantımızda ve geleceğimizde ki yaşam kalitesini arttırmada çok önemlidir. Günlük alamadığımız vitamin, minarel, probiyotikler, enzim kullanımları yetersiz kalmaktadır. Ülkemiz bitkisel açıdan büyük bir zenginliğe sahip. Her bir bitkinin de çok çeşitli türleri mevcut. Ancak her bitkinin her alt tipi, takviye olarak kullanıma uygun değil. Öncelikle bitki alt türünün doğru belirlenmesi, tohumun iyi seçilmesi, iyi tarım uygulamaları kapsamında yetiştirilmesi, hasadı, depolanması ve taşınması çok önemli. Gıda takviyesi üreticileri de kullanacakları ürünlerde seçecekleri hammaddelerin spektlerini özellikle incelemeli ve Gıda tebliğine uygun oranlarda kullanmalıdır. Eğer insanlar bu takviyeleri doğru kullanırsa vücudumuzdaki sağlıklı işleyişin devamlılığını desteklemesini sağlamaktadır.

GIDA TAKVİYESİ PAZARI GİDEREK BÜYÜYOR

Özellikle doğru kullanılan Gıda takviyeleri ile, vücutta var olan mineral, vitamin ve yağ asidi eksiklerinin tamamlanması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve vücudun doğal olarak desteklenmesi, ilaç kullanma süresini geciktiriyor ve hatta ilaç kullanmadan sağlıklı bir vücuda sahip olma şansı yaratıyor. Türkiye'deki doğal ürünler, gıda takviyesi pazarı giderek artmakta dünyada yüzde 15-20 arasında bir büyüme söz konusu iken, bu rakam Türkiye'de yüzde 25-30'u buluyor. Türkiye'de yıllık gıda takviyesi pazar büyüklüğü 1 ila 1.5 milyar lira arasında ama bu pazar kayıt dışı, internet satışları devreye girerse bunun en az 3-5 katını buluyor.

AMAÇ, ULUSLARARASI ALANDA TERCİH EDİLEN BİR FİRMA OLMAK

Bizler de Sanmark İlaç A.Ş olarak her gün önemini daha fazla arttıran gıda takviyesinde modern ve ileri teknolojimiz sayesinde insan sağlığını iyileştirmeyi, korumayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Hedefimiz ilaç sektöründe de güvenilir ve uluslararası alanda tercih edilen bir firma olmaktır.Aylık üretimkapasitemiz 11.232.000.tablet üretim, 1.944.000 kapsül üretim, 4.320.000 blister üretim, 5.184.000 şişe sıvı- likit form üretimidir ve Gmp standartlarına uygun, seri üretim yapabilecek bir tesis kurduk. Şirket politikamız kaliteli ve güvenilir ürünler üretmek, sektörde öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla üretilen ürünleri tıbbın ve bireylerin hizmetine sunmaktır.

EN İYİ HİZMETİ UYGUN FİYATA SUNMAK İÇİN VARIZ

2019 Eylül ayında kurmuş olduğumuz Sanmark İlaç A.Ş Bugün itibari ile aylık üretimkapasitemiz 11.232.000.tablet üretim , 1.944.000 kapsül üretim, 4.320.000 blister üretim, 5.184.000 şişe Sıvı- likit form üretimidir. Her gün önemini daha fazla arttıran gıda takviyesinde modern ve ileri teknolojimiz sayesinde insan sağlığını iyileştirmeyi, korumayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Hedefimiz ilaç sektöründe de güvenilir ve uluslarası alanda tercih edilen bir firma olmaktır. Ek olarak; gıda takviyesi günlük yaşantımızda ve geleceğimizde ki yaşam kalitesini arttırmada çok önemlidir günlük alamadığımız vitamin, minarel, probiyotikler, enzim kullanımları yetersiz kalmaktadır. Biz insan sağlığını iyileştirmek ve kalitesini arttırmak için çıktığımız bu yolda, insanlara en iyi hizmeti en uygun fiyata sunmak için buradayız.

GüncelGmp standartlarına uygun, seri üretim yapabilecek bir tesis kurduk. Türkiye'de gıda takviyesi kullanımı gün geçtikçe artmakta ve insanlar bağışıklık sisteminin önemini farkına varmaya başladı. Özellikle Avrupa'da insanlar her gün vitamin kullanır hale geldiler. Bizler deSanmark İlaç olarak hedefimiz, insan sağlığını korumak, iyileştirmek ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, kaliteli ve güvenilir ürünler üretmek, sektörde öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla üretilen ürünleri tıbbın ve bireylerin hizmetine sunmaktır. Her gün yenilenen ve teknolojinin geliştiği dünya piyasasında AR-GE çalışmalarına önem vermekteyiz.

Dünya genelinde global bir salgın olarak ilan edilen Covid-19 Yeni tip koronavirüs pandemidöneminde üretim kapasitemizi ve makine parkurumuzu arttırdık. Umuyorum pandemi sürecini en kısa zamanda atlatırız. "

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor Ekonomi
Altın fiyatlarında keskin düşüş devam ediyor
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü Magazin
Nihat Doğan, klibinin reklamı için yardım istediği Alp Kılınç'ın yaptığıyla öfkeden deliye döndü
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı Dünya
Maske yerine kadın iç çamaşırı takan ünlü iş insanı John McAfee gözaltına alındı
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor Güncel
Cilt kanseri nedeniyle dışarı çıkamayan 8 yaşındaki çocuk için annesi yardım istiyor
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı 'trüf' mantarını buldu Ekonomi
Toprağı kazan vatandaş, dünyanın en pahalı "trüf" mantarını buldu
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Rusların geliştirdiği dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti
Rusların geliştirdiği dünyada tescil edilen ilk korona aşısının detayları netleşti
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı: 1 ölü
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
İnce 'Seçimde arkamda durmadılar' demişti! İşte Kılıçdaroğlu'nun ekibinin kozu olan video
İnce "Seçimde arkamda durmadılar" demişti! İşte Kılıçdaroğlu'nun ekibinin kozu olan video
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Bomba iddia: Acun Ilıcalı, Netflix'e rakip olmak için platform kuruyor
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Muhtarın oğlunun düğününde kadın erkek yarım saat boyunca silahlarını ateşledi
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Akdeniz'de sıcak saatler! Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na yanaştı
Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk
Mezarlıkta define ararken yakalanan şüphelilerden pes dedirten savunma: Dua ediyorduk
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Çukur'un kamera arkası görüntüleri izleyenleri kahkahaya boğdu
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Yasmin Erbil, kırmızı bikinili pozlarıyla nefes kesti
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Düğünde ilginç görüntüler! Damadın başında onlarca yumurta kırıldı, yanık yağ döküldü
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Ömer Halisdemir'in kardeşi, Aamir Khan'a deri börk şapkası hediye etti
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Rafet El Roman'ın kızı Su El Roman, mavi mayosuyla cesur pozlar verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Boşandıktan 20 gün sonra eski rol arkadaşıyla sevgili olan İsmail Hacıoğlu, eleştirilere cevap verdi
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Polis memuru, trafikte tartıştığı uzman çavuş ve kardeşini tabancayla vurdu
Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor
Fransız ekibi Nantes, Gençlerbirliği'nden Berat Özdemir'i transfer etmek istiyor
Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı
Ajax'lı Andre Onana, Kamerun'daki doğup büyüdüğü kasabaya yıllar sonra elektrik bağlattı
TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı
TFF 1. Lig ekibi Altay, Ricardo Quaresma'ya teklif yaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Fuat Oktay Devlet Bahçeli Lale Karabıyık Adil Karaismailoğlu
Magazin Cenk Eren Cem Yılmaz Ufuk Bayraktar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Okan Buruk Burak Yılmaz Mustafa Cengiz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Euro Oruç Ağustos Akdeniz
Şu an buradasınız: Sanmark ile gıda takviyelerine yeni ve kaliteli bir soluk geldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 14:36:19. #1.15#
title