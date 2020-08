Sanmark ile gıda takviyelerine yeni ve kaliteli bir soluk geldi Gıda takviyelerinde kaliteli ve güvenilir bir marka alternatifi oluşturan Sanmark İlaç A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nezih Arıkbağ; sektörü ve özellikle dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı.

Sanmark İlaç A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nezih Arıkbağ; bitkilerin alt tiplerinden, günlük alınması gereken vitamin, mineral ve probiyotiklerden, ek gıda takviye pazarından ve giderek büyüyen Sanmark İlaç ailesini anlattı.

HER BİTKİNİN ALT TİPİ, TAKVİYE OLARAK KULLANIMA UYGUN DEĞİLDİR

Sanmark İlaç A.Ş Yönetim kurulu başkan yardımcısı Nezih Arıkbağ'ın açıklamaları şu şekilde:



"Gıda takviyesi günlük yaşantımızda ve geleceğimizde ki yaşam kalitesini arttırmada çok önemlidir. Günlük alamadığımız vitamin, minarel, probiyotikler, enzim kullanımları yetersiz kalmaktadır. Ülkemiz bitkisel açıdan büyük bir zenginliğe sahip. Her bir bitkinin de çok çeşitli türleri mevcut. Ancak her bitkinin her alt tipi, takviye olarak kullanıma uygun değil. Öncelikle bitki alt türünün doğru belirlenmesi, tohumun iyi seçilmesi, iyi tarım uygulamaları kapsamında yetiştirilmesi, hasadı, depolanması ve taşınması çok önemli. Gıda takviyesi üreticileri de kullanacakları ürünlerde seçecekleri hammaddelerin spektlerini özellikle incelemeli ve Gıda tebliğine uygun oranlarda kullanmalıdır. Eğer insanlar bu takviyeleri doğru kullanırsa vücudumuzdaki sağlıklı işleyişin devamlılığını desteklemesini sağlamaktadır.

GIDA TAKVİYESİ PAZARI GİDEREK BÜYÜYOR

Özellikle doğru kullanılan Gıda takviyeleri ile, vücutta var olan mineral, vitamin ve yağ asidi eksiklerinin tamamlanması, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi ve vücudun doğal olarak desteklenmesi, ilaç kullanma süresini geciktiriyor ve hatta ilaç kullanmadan sağlıklı bir vücuda sahip olma şansı yaratıyor. Türkiye'deki doğal ürünler, gıda takviyesi pazarı giderek artmakta dünyada yüzde 15-20 arasında bir büyüme söz konusu iken, bu rakam Türkiye'de yüzde 25-30'u buluyor. Türkiye'de yıllık gıda takviyesi pazar büyüklüğü 1 ila 1.5 milyar lira arasında ama bu pazar kayıt dışı, internet satışları devreye girerse bunun en az 3-5 katını buluyor.

AMAÇ, ULUSLARARASI ALANDA TERCİH EDİLEN BİR FİRMA OLMAK

Bizler de Sanmark İlaç A.Ş olarak her gün önemini daha fazla arttıran gıda takviyesinde modern ve ileri teknolojimiz sayesinde insan sağlığını iyileştirmeyi, korumayı ve yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflemekteyiz. Hedefimiz ilaç sektöründe de güvenilir ve uluslararası alanda tercih edilen bir firma olmaktır.Aylık üretimkapasitemiz 11.232.000.tablet üretim, 1.944.000 kapsül üretim, 4.320.000 blister üretim, 5.184.000 şişe sıvı- likit form üretimidir ve Gmp standartlarına uygun, seri üretim yapabilecek bir tesis kurduk. Şirket politikamız kaliteli ve güvenilir ürünler üretmek, sektörde öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla üretilen ürünleri tıbbın ve bireylerin hizmetine sunmaktır.

EN İYİ HİZMETİ UYGUN FİYATA SUNMAK İÇİN VARIZ

2019 Eylül ayında kurmuş olduğumuz Sanmark İlaç A.Ş Bugün itibari ile aylık üretimkapasitemiz 11.232.000.tablet üretim , 1.944.000 kapsül üretim, 4.320.000 blister üretim, 5.184.000 şişe Sıvı- likit form üretimidir.

Türkiye'de gıda takviyesi kullanımı gün geçtikçe artmakta ve insanlar bağışıklık sisteminin önemini farkına varmaya başladı. Özellikle Avrupa'da insanlar her gün vitamin kullanır hale geldiler. Bizler deSanmark İlaç olarak hedefimiz, insan sağlığını korumak, iyileştirmek ve yaşam kalitesini arttırmaya yönelik, kaliteli ve güvenilir ürünler üretmek, sektörde öncü ve yenilikçi yaklaşımlarla üretilen ürünleri tıbbın ve bireylerin hizmetine sunmaktır. Her gün yenilenen ve teknolojinin geliştiği dünya piyasasında AR-GE çalışmalarına önem vermekteyiz.

Dünya genelinde global bir salgın olarak ilan edilen Covid-19 Yeni tip koronavirüs pandemidöneminde üretim kapasitemizi ve makine parkurumuzu arttırdık. Umuyorum pandemi sürecini en kısa zamanda atlatırız. "