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Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

26.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:05
Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri

Şanlıurfa, Malatya, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler devam ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfınca başlatılan "Evde Kal, Kitap Oku" kampanyası kapsamında, Şanlıurfa İl Müftülüğü Yayınevi, talep edilen kitapları adreslere ulaştırdı.

Diyanet Yayınları Satış Yeri Sorumlusu Mahmut Yavuzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu süreçte insanların evlerinde kalmalarını istediklerini belirterek, "Bizler de insanlarımızın salgından etkilenmemesi ve evlerinde kalmaları için 'Evde Kal, Kitap Oku' kampanyasına destek oluyoruz. Müftülüğümüzün bünyesinde yayın evi olarak gelen talepler üzerine alınan kitapları adreslerine teslim ediyoruz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığının özellikle çocuklara yönelik çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Yavuzel, "Çocuklarımızın özellikle dini konularda daha iyi aydınlatılması için ve ders çalışmaları sırasında onların motivasyonlarını artırmak adına kitap okumaları için böyle güzel bir çalışma yürütüyoruz. Bu çerçevede gelen kitap taleplerini karışılıyoruz." diye konuştu.

Valilik bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da 65 yaş ve üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Öte yandan, kent genelinde belediye ekiplerince başlatılan dezenfeksiyon işlemleri de sürüyor.

Malatya

Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs tedbirleri kapsamında, Vali Aydın Baruş başkanlığında toplandı.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclislerinin nisan, mayıs ve haziran ayı toplantılarının ertelenmesine karar verildi.

Battalgazi Belediyesince de her gün ilçenin belirli bölgelerinde kurulan pazar yerleri dezenfekte ediliyor. Pazarcı esnaflarına hijyeni sağlamak adına eldiven de dağıtan ekipler, esnafın dikkat etmesi gerektiği hususları anlatıyor.

Darende ilçesinde ise Es-Seyyid Osman Hulusi Efendi Vakfınca, evden çıkmayan yaşlılara sıcak yemek dağıtımına başlandı. Vakıf, günde 2 öğün ve 4 çeşit olarak hazırladığı sıcak yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları uymaları gereken tedbirler konusunda uyarıyor.

Ekipler, Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı mahallelerde ise Arapça, "Değerli kardeşlerim, sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım, evde kalalım." şeklinde anons yaptı.

Onikişubat Belediyesi ekipleri de kentteki hastaneleri ziyaret ederek tüm sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla gül dağıttı. Türkoğlu Belediyesi ekipleri ise ilçede görev yapan sağlık çalışanlarına moral ve motivasyon vermek amacıyla tatlı ikramında bulundu. Çalışanlara eldiven, maske ve kolonya da verildi.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil Belediyesince de Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde ve ilçe sınırları içerinde yer alan aile sağlığı merkezlerinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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