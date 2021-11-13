Şanlıurfa Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı Genel Kurulu gerçekleştirildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) 2021 yılı 2. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vakfın kurucu başkanı eski Şanlıurfa Valisi Ziyaeddin Akbulut'un divan başkanı olduğu genel kurul, Valilik Konferans Salonu'nda yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Akbulut, Vakfın kuruluş amacının yerine getirdiğini aktararak, "Çok şükür, otuz yıla varan geçmişiyle Türkiye'nin saygın bir vakfı, amacına uygun bir şekilde Urfa'nın kültürüne, sanatına, birikimlerine hizmet eden bir vakıf olarak faaliyetlerine devam ediyor." dedi.

ŞURKAV Genel Sekreteri Şükrü Üzümcü'nün 20 Haziran-20 Ekim 2021 tarihleri arasındaki faaliyet raporunu okumasının ardından, vakıf tarafından uygulanan ve devam eden projeler hakkında bilgiler verildi.

ŞURKAV tarafından 1993-1997 yılları arasında uygulanan Dergah-Balıklıgöl Platosu'ndaki revize çalışmaları, Rızvaniye Külliyesi'nde kurulması planlanan Şanlıurfa Peygamberler ve Bilim Adamları Müzesi, Tasavvuf Yolu Projesi ile Kurtuluş Müzesi'ndeki çalışmalar hakkında sunum yapıldı.

Vali Abdullah Erin'in de uygulanacak projeler hakkında bilgiler verdiği toplantıda, vakfın faaliyet ile gelir gider raporları ibra edildi. Emin Özçınar'ın vakıf üyeliğine kabulüne de karar verilen toplantı, dilek ve temennilerin dile getirilmesinin ardından sona erdi.

Toplantıya, Vali Abdullah Erin ve vakfın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

AA / Eşber Ayaydın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet