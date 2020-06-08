Peygamberler şehri Şanlıurfa'da gezilecek yerler nereler? Şanlıurfa'da gezilecek yerler nereler? Şanlıurfa'da ne yenir? Şanlıurfa neden Peygamberler Şehri? Gezip görülecek Şanlıurfa camileri Şanlıurfa ovaları ve Şanlıufalı ünlüler haberimizin detaylarında.

Türkiye'nin en büyük yedinci şehri olan Şanlıurfa Peygamberler Diyarı olarak da bilinmekte. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan Urfa şehri, Kurtuluş Savaşı'nda halkın gösterdiği kahramanlık sebebiyle Şanlı ünvanı almıştır. Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır illeriyle sınırı bulunan Şanlıurfa, Suriye ile de sınır kentlerimizdendir.

Şanlıurfa neden Peygamberler Şehri?

Peygamberler Şehri denmesinin sebebi bazı peygamberlerin burada yaşadıklarından kaynaklanmaktadır. Hz. İbrahim, Hz. Eyyüb, Hz. Elyasa, Hz. Şuayb, Hz. Nuh, Hz. Musa ve Hz. Lut için bir dönem Şanlıurfa bölgesinde bulundukları söylenmekte.

Hz. İbrahim ve Balıklı Göl

Kral Nemrut'un gördüğü bir rüya, kahinler tarafından açıklanmıştır. Bu açıklamada, o senede doğan bir çocuğun, kralın ve halkın putperest dinine karşı geleceği ve putları ve kralı ortadan kaldıracağı söylenmiştir. Bunun üzerine Kral Nemrut o yıl doğacak olan bütün çocukları öldürtmeye karar verir. Hz. İbrahim'e hamile olan annesi Emile, hamileliğini herkesten gizleyerek Hz. İbrahim'i bir mağarada doğurmuştur.

7 yaşına kadar burada yaşayan Hz. İbrahim, yaratıcıyı sorgulamaya başladı. Gerçek tanrının putlar olmadığını ve Allah'ın varlığını anlatmaya çalıştıysa da kısa sürede Nemrut tarafından yakalanması emredildi. Kral Nemrut'un emri üzerine Urfa Kalesi'nden ateşe atılan Hz. İbrahim için bir mucize gerçekleşti ve ateş, su; odunlar, balık oldu. Allah'ın ayeti üzerine bu halini aldığı düşünülen Balıklı Göl bugün hala içerisinde balıkları barındırır ve turistlerin ilgisini çekmektedir.

Hz. İbrahim'in doğduğu mağara, bu bölgeye yakındır. Mevlit-i Halil Cami içerisinde bulunan mağara ziyaretçilere açıktır.

Şanlıurfa turistik yerler

Cilalı taş döneminden bu yana gelişmiş bir yaşam bölgesi olan Şanlıurfa'da turistik yerler epey fazla. Doğal güzellikleri ve efsaneleşmiş hikayeleriyle bezenen tarihi eserleri turistlerin gelip görmek isteyecekleri birçok yere sahip. Açık bir müze gibi olan şehrin her köşesinde ayrı bir detay sizi bekliyor.

Tepeden bir Şanlıurfa manzarasına bakmak ve bu anları ölümsüzleştirmek isterseniz, Urfa'nın tepelerine bir yolculuk yapabilirsiniz. Bölgenin en yüksek noktası Karacadağ'dır. Kanlı Mağara ve Dedenin Sarnıcı adlı yerlerde size farklı deneyimler sunar.

Urfa Balıklı Göl çevresinde istediğiniz çoğu şeyi bulabilirsiniz. Akşam yemeği olarak tercih edebileceğiniz güzel bir sıra gecesi için burada pek çok seçeneğiniz olacak.

Göbeklitepe

Son yıllarda ülkemizde ve dünyada çok popüler olan Göbeklitepe Şanlıurfa ilimizde bulunmakta. 12000 yıl öncesinin tarihine ışık tutan, bu nadide bölge kesinlikle görmeniz gereken yerlerden.

Harran

Kuzey Mezopotamya'nın en eski yerleşim yerlerinden olan bölgenin kelime anlamı "seyahat" veya "kervan" anlamına gelmekte. Dünyanın ilk merkezlerinden olan Harran ayrıca dünyanın ilk üniversitesine sahip yerdir.

Mozaikler

Şanlıurfa bir şehir müzesi veya açık müze olarak da geçmekte. Şehrin her yerinde bir ayrıntıya ulaşmak çok kolay. Bu ayrıntılar pek çok ırkın ve milletin izlerini taşımakta. Mozaik müzesinde ve şehrin belli bölgelerinde bulunan mozaikleri gezip, görerek eski milletlerin hayatlarına şahit olacaksınız.

Atatürk Barajı

Adıyaman ve Şanlıurfa illeri arasında bulunan baraj, Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında, Fırat Nehri üzerine inşa edilmiştir. Sulama ve enerji ihtiyacının bir kısmını karşılayan Atatürk Barajı güzel ve etkileyici fotoğraflara ev sahipliği yapıyor.

Atatürk Barajı çevresinde su sporları yapabileceğiniz yerlerde bulunmakta. Devlet Su İşleri'ne ait tesis ve Çarmelik Kervansarayı bu bölgede eğlenceli vakit geçirebileceğiniz yerlerden biri.

Yakup Manastırı, Kurtuluş Müzesi, Mutfak Müzesi, Şanlıurfa Müzesi, Sabır Makamı, Gümrük Hanı, Tarihi çarşılar bölgede dikkatinizi çekebilecek yerlerden.

Şanlıurfa Camiler

Peygamberler Şehri olarak da bilinen Şanlıurfa'da birçok cami var, bunların çoğunun inşası eski tarihlere dayanmakta ve de bir hikaye barındırmaktadır.

Sadece il merkezinde birçok camiye ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın her camisinde farklı bir hikaye ve tarz kullanılmıştır.

Halil Ür-Rahman Cami

Döşeme cami olarak da bilinen cami Balıklı Göl çevresinde bulunmakta. İlk olarak, Hz. İsa'nın annesi Hz. Meryem kilise olarak inşa edilmiştir. Abbasiler döneminde ise camiye çevrilmiştir.

Ulu Cami

Bir sinagog olarak inşa edilen yapı, bölge hristiyan toplulukların eline geçtiğinde kiliseye en son da camiye çevrildi. Yapıda kullanılan kırmızı sütunlardan dolayı "Mescidü'l-hamrâ" "Kızıl Cami" "Câmiu'l-hamrâ" isimleri ile de anılmakta. Bölgeden çıkarılan Şanlıurfa taşları ile yapılan cami, Urfa'nın taş işçiliğindeki ustalığını da göstermekte.

Hasan Paşa Cami

Akkoyunlu hükümdarı adına yaptırıldığı bilinen cami, Balıklı Göl çevresinde bulunmakta.

Fırfırlı Cami

Kilise olarak inşa edilen cami sonradan şimdiki adını almıştır. Cami yapısında bulunan süslemelerden dolayı, yöre halkı "fırfırlı" adını takmıştır. Balıklı Göl çevresinde bulunan cami, sıklıkla, Şanlıurfa Dergah Cami ile karıştırılmaktadır.

Nimetullah Cami, Selahaddin Eyyubi Cami, Hüseyniye Mescidi, İmam Sekkâki Cami ve Kadıoğlu Cami de içinde hikayeler barındıran yapılardan birkaçıdır.

Şanlıurfa konaklayacak yerler

Şanlıurfa'da pek çok otel bulabilirsiniz fakat turistler genellikle tarihi ve geleneksel taş evleri tercih etmekte.

Şanlıurfa Ovaları

Şanlıurfa'nın bereketli toprakları yüzyıllardır pek çok millete kucak açmıştır. Suruç ovası, Harran ovası, Ceylanpınar ovası, Halfeti ovası, Hilvan ovası ve Bozova Şanlıurfa'nın bereketli bölgelerinden bazılarıdır. Fotoğraf çekimi için de çok elverişli bu bölgeler turistlerin dikkatini çekmekte.

Şanlıurfa'da ne yenir? Şanlıurfa yeme, içme rehberi

Urfa mutfağı dendiği zaman akla ilk çiğ köfte veya Urfa kebap gelebilir ama bundan daha fazlasını yöresel yerlerde en güzel şekliyle yiyebilirsiniz. Birçok kebap çeşidi bulunan Urfa'da tatlılar da bulunmakta.

Ciğer kebabı, Haşhaş kebabı, patlıcan kebabı (balcanlı kebap), urfa kebap, keme kebabı, çiğ köfte, terbiyesiz tavuk, şabut balığı, lebeni, tirit, bostana Şanlıurfa'nın yöresel tatlarındandır.

Sıra gecesi de yapmak isteyebileceğiniz bölgede alkollü ve alkolsüz seçenekleriniz vardır.

Turistlerin çok ilgisini çeken ünlü Şanlıurfa mutfağından bazı tatlılar; kadayıf, şıllık ve billuriye.

Şanlıurfalı ünlüler

Şair ve yazar Mehmet Akif İnan Şanlıurfa'nın değerli yüzlerinden biridir.

Türkücü İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa doğumludur ve de burada İbrahim Tatlıses Müzesi bulunmaktadır.

Türk arabesk ve halk müziği sanatçısı olan ve Müslüm Baba olarak da adlandırılan Müslüm Gürses, Şanlıurfa doğumludur. Haliliye ilçesinde Müslüm Gürses Müzesi bulunmaktadır.

En son Payitaht Abdülhamid dizisinde gördüğümüz oyuncu Bülent İnal, Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Son yıllarda adından söz ettiren söz bestecisi ve şarkıcı Ravi İncigöz aslen Şanlıurfa'lıdır.

Müge Anlı'nın çok sevilen avukatı Rahmi Özkan da ortaokul yıllarına kadar doğduğu şehir olan Şanlıurfa'da yaşamıştır.