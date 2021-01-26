Şanlıurfa'da "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi" Projesi

Şanlıurfa'da "Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER)" projesi kapsamında ilk hibe programı düzenlenen törenle açıklandı.

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER projesi kapsamında Cevahir Konukevi'nde düzenlenen programda, hibe başvurusunda bulunarak fon almaya hak kazanan kurumlar, ilgili kuruluşlarının temsilcileri ile ICMPD proje ekibi bir araya geldi.

ICMPD Batı Balkanlar ve Türkiye Koordinatörü Tamer Kılıç, törende yaptığı konuşmada Türkiye'deki mülteciler için AB Mali Yardım Programı kapsamında fonlanan projenin ilk hibe programının kısa sürede sonuçlandığını söyledi.

ENHANCER projesinin geçen yıl başladığını, 4 yıl süreli gerçekleştirildiğini belirten Kılıç, İstanbul, Şanlıurfa, Gaziantep, Adana, Mersin, Bursa, İzmir, Ankara, Konya, Kayseri ve Hatay'ın dahil olduğu 11 ili kapsayan projenin ilk hibe programının "Gaziantep ve Şanlıurfa İlleri için Ortak Kullanım Tesisleri Pilot Hibe Programı" olarak belirlendiğini ifade etti.

Kılıç, girişimciliğin geliştirilmesini desteklemek ve motive etmek amacıyla, bir başarı stratejisi olarak ortak kullanım tesislerinin uygulamaya konulduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Ortak Kullanım Tesisleri, ekosistemdeki mevcut işletmelere destek sağlayacak ve potansiyel yeni girişimcileri işletmelerini geliştirmeye teşvik edecektir. Bu nedenle projede, Ortak Kullanım Tesisleri'ni, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplumdaki akranlarının etkileşime girebileceği ve ihtiyaç duydukları çeşitli hizmetlere erişebildiği girişimci merkezleri olarak görev yapan kritik odak noktaları olarak öngörmektedir. Amacımız, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelileri, ev sahibi topluluklarla ekonomik ve sosyal uyumuna destek sağlamaktır. Burada öncelikli çalışma alanımızı girişimcilik faaliyetleri oluşturacak.17 milyon avroluk kapsamlı bir hibe programımız var. Eylül ayında hibe programını ilan ettik. Üç ay içinde değerlendirmeleri hızlıca yaptık. Ocak ayı itibarıyla da sonuçlandırdık."

Toplamda 32 milyon avro bütçenin bulunduğunu belirten Tamer Kılıç, "Şanlıurfa Büyükşehir, Viranşehir, Suruç ve Karaköprü belediyeleri hibeden yararlanacak. Bir sonraki süreçte belediyelerin kuracağı ortak kullanım tesisleri ile çalışmalar sürecek. Bu ortak kullanım tesisleri önümüzdeki iki yıl boyunca mevcut girişimciler ve yeni kurulacak işletme sahiplerine destek sağlayacak. Burada ayrıca iş ortakları kurulmasına sebebiyet vereceğiz. Hibeye hak kazanan belediyelerimizle önümüzdeki süreçte çalışmaları tamamlayıp, şubat ayından itibaren uygulamaya başlayacağız." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyon Başkanı Ahmet Şimşek de 26 milyon avro ile başlayan projenin 6 milyon avro ilave finansmanla destekleneceğini kaydetti.

Bakanlık olarak yereldeki resmi potansiyeli harekete geçirmenin en önemli hedefleri olduğunu ifade eden Şimşek, şunları aktardı:

"AB tarafından finanse edilen bu proje Bakanlığımızın ulusal düzeydeki politikalarına uygun bir şekilde girişimcilik ekosistemini desteklemeye yönelik olarak uyarlandı. ICMPD ile yüksek koordinasyon ve uyum ile projenin hızlı bir şekilde yürümesini sağlıyor. Kalkınma ajanslarının eliyle yereldeki potansiyelimizi harekete geçirmeyi özelliklerimiz olarak değerlendiriyoruz. Bu sadece finansman sunmakla ilgili değil koordinasyon kabiliyetleriyle ilgili değerlendiriyoruz ajansları. Bu nokta kalkınma ajanslarının sunduğu fırsatlar, yerel paydaşlar açısında çok önem arz ediyor. Biz gerek ajanslarımızı merkezle bir köprü gibi değerlendiriyoruz. Bu köprüyü ne kadar güçlü kurabilirsek potansiyelleri harekete geçirmekte bu ölçüde mümkün olacağını düşünüyoruz."

Şanlıurfa Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, projenin Türkiye'ye getirilmesinde emeği geçen bütün kurumlara teşekkür ederek projenin İstanbul'dan sonra en çok göç alan Şanlıurfa ve Gaziantep'te uygulamaya konmasının sevindirici bir durum olduğunu kaydetti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de ENHANCER projesi kapsamında düzenlenen programın kente çok katkı sağlayacağını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, söylediği gibi 'Biz iddiaları, hedefleri ve dünyanın gidişatına dair sözü olan bir milletiz'. Türkiye'nin en fazla Suriyeli barındıran şehri Şanlıurfa tarihin her döneminde mazlumlara ev sahipliği yapmıştır. Halkımızın da bu konuda şikayeti yok. Onları tanrı misafiri olarak kabul ettiler. Hz. İbrahim misali onları konuk ediyoruz ancak, temennimiz de bir an önce vatanlarına huzur içinde dönmeleridir." diye konuştu.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral da proje hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından hibe almaya hak kazanan kurumlar projelerini anlatan sunum gerçekleştirdi.

Gaziantep ile Şanlıurfa'da başlatılan bu hibe programı çerçevesinde girişimcilik faaliyetlerini destekleyecek ortak kullanım tesisleri oluşturma projeleri kabul edilen Şanlıurfa Büyükşehir ile Karaköprü, Suruç ve Viranşehir belediyeleri ve Gaziantep'teki 4 kurumla birlikte yaklaşık 2 milyon avroya ulaşan hibe desteğinden faydalanılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme