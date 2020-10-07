Sanatseverlerin, tablolarını çöp kutusundan almasını istiyor

Sanatseverlerin, tablolarını çöp kutusundan almasını istiyorAntalya'nın Kaş ilçesinde yaşamını ve sanat çalışmalarını sürdüren ressam Efe Işıldaksoy (45), yaptığı tabloların bir bölümünü çöpe atıyor.

Sanatseverlerin, tablolarını çöp kutusundan almasını istiyor

Antalya'nın Kaş ilçesinde yaşamını ve sanat çalışmalarını sürdüren ressam Efe Işıldaksoy (45), yaptığı tabloların bir bölümünü çöpe atıyor. Sanatseverlerin çöp kutusundan tablolarını almasını isteyen Işıldaksoy, "Sanatın para yolu ile insanlardan ayrılmasına karşı bir hareket" diyerek bunu neden yaptığını açıklıyor.Eski Galatasaray Basketbol Takımı Kaptanı Nusret Işıldaksoy ile tiyatro sanatçısı Feriha Işıldaksoy'un oğlu, Galatasaraylı eski milli futbolcu Mert'in kardeşi olan ressam Efe Işıldaksoy, Kaş'a bağlı Gürsu Mahallesi'nde yaşamını sürdürüyor. İlginç bir kişiliğe sahip olan ressam Işıldaksoy, 14 yaşında kazandığı bursla Almanya'nın Hamburg Üniversitesi Bismark Sanat Akademisi'nde 7 yıl sanat eğitimini yaptı. 1996 yılında Türkiye 'ye dönen Işıldaksoy, sanat çalışmalarını Türkiye'de sürdürdü. Işıldaksoy'un başta Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya olmak üzere dünya müzelerinde 500 tablosu sergileniyor.BUGÜNE KADAR TOPLAM 1700 RESMİ ÇÖPE ATTIEfe Işıldaksoy, doğadan ağaç parçalarını topluyor ve bunların temizliğini yapıp, tuval haline getiriyor. O tuvallere tek kalemle, yolda durarak, bir okulun bahçesinde, ormanda çizgi resim yapan Efe Işıldaksoy, yaptığı tabloları arabası ile giderken bir çöp kutusunun kenarına bırakıyor. Oradan isteyen bir sanatsever bu resmi alıp, evinin duvarına asabiliyor. Bugüne kadar toplam 1700 resim yaparak, Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde çöpe atan Efe Işıldaksoy'un, bunun yanında 'Atatürk porteleri', 'Çocuklar için nesli tükenmekte olan hayvanlar boyama kitabı', 'Anadolu mirasları üç boyutlu resimleri' adlı albümleri bulunuyor.'SANATI ÇOCUKLARDAN, İNSANLARDAN UZAKLAŞTIRMAMAK GEREKİR'Kendine göre bir felsefesi olan ressam Efe Işıldaksoy'a göre bireyin önce kendini bulması gerekiyor. Işıldaksoy, "Ben önce saygının peşinde koştum. Önce doğa ve insana saygı öğretisiyle büyüdüm. Sanat temelinde insanların refleks ve duygularını geliştiren, duygu refleksleri ile hareket etmesini sağlayan bir dal. Sanatı çocuklardan, insanlardan uzaklaştırmamak gerekir. Çocuklarımızı sanatla iç içe büyütmek gerekir" dedi.'SANATIN PARA YOLU İLE İNSANLARDAN AYRILMASINA KARŞI BİR HAREKET'Ressam Efe Işıldaksoy, "Resimleri çöpe atmamın birinci sebebi, sanatın para yolu ile insanlardan ayrılmasına karşı bir hareket. Çöp tenekesini seçmemin nedeni, dünyanın her yerinde çöp tenekesi bulabilmem. Sanat eleştirmenlerinin çöpe attığım bir resmi eleştirememesi. Çünkü renkler ve zevkler hiçbir zaman tartışılmaz" diye konuştu.Efe Işıldaksoy, Danimarka'da da çöpe attığı bazı eserlerin, Danimarka hükümeti tarafından alınarak sanat müzelerine konulduğunu söyledi.

Öte yandan bir okulun bahçesinde yaptığı tabloyu çöpe atan Efe Işıldaksoy, alanda 8 kişi bulunduğu için kura çekerek, tablosunu verdi. Kurada kendisine tablo çıkan emekli öğretmen Şerife Taylan, "Bugün benim için çok özel bir gündü. Efe Bey'in yaptığı resim kurada bana çıktı. Bu resim için Efe Bey'e çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR