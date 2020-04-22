SAMSUN Türkiye'de kenevir ekim alanı 6 kat arttı Türkiye'de kenevir ekim alanı 6 kat arttıTÜRKİYE'de geçen yıl bin dekar olan kenevir ekim alanı bu yıl 6 bin dekara yükseldi.

Türkiye'de kenevir ekim alanı 6 kat arttı

TÜRKİYE'de geçen yıl bin dekar olan kenevir ekim alanı bu yıl 6 bin dekara yükseldi. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Selim Aytaç, Türkiye'de 19 il için kenevir ekim izni verildiğini belirterek artan kenevir miktarının ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

Türkiye'de kenevir ekim alanı bu yıl çok önemli bir artış gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ocak 2019'da Samsun'da, Vezirköprü ilçesinde kenevir tohumu üretimini yoğun olarak devam ettireceklerini, ilçenin, bu işin merkezi olacağını açıklamasının ardından bölgede kenevirle ilgili yaşanan hareketlilik devam ediyor. Türkiye'de kenevir ekim izni verilen 19 kentten biri olan Samsun bu üretimin öncülüğünü üstlendi. 2020 yılında Türkiye genelinde yaklaşık 6 bin dekar kenevir üretim alanı olması beklenirken bunun 3 bin 500 dekarlık alanı Samsun'da bulunuyor.

'SAMSUN'DA 3 BİN 500 DEKARDA ÜRETİM BEKLİYORUZ'A

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kenevir Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Selim Aytaç, kenevirin ekim alanlarında çok ciddi bir artış olduğunu söyleyerek "Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımızın kenevirle ilgili yaptığı konuşmasından sonra Türkiye'de 2018'de 166 dekar olan kenevir ekim alanı 2019'da bin dekara çıktı. 2020 yılı için kenevir ekim izni müracaatları bitti. Ekimler devam ediyor. İçinde bulunduğumuz pandemiden dolayı biraz sarkmalar oldu. Yapılan müracaatlara bakarsanız bu yıl toplam 5-6 bin dekar üretim alanı olacak. Bunun 3 bin 500 dekar alanı Samsun ilçelerinde bekliyoruz. Samsun bu konuda ekim alanı bakımından ağırlığı var" dedi.

'19 İLDE EKİM İZNİ VAR'

Türkiye'de 19 ile kenevir ekim izni verildiğini dile getiren Doç.Dr. Aytaç, "Bu kentlerden 11'i Karadeniz Bölgesiyle bağlantılı illerdir. İklim olarak Karadeniz Bölgesi kenevir lif amaçlı üretildiği için bir hayli uygundur o yüzden ekim alanı bu bölgede yerleşmiştir. Geçen yıl yaklaşık bin dekardan bin ton sap üretilir, 200 ton elyaf çıkmıştır. Kenevir çok önemli bir bitki. Kenevir sapından, lifine, tohuma kadar çok farklı ürün yelpazesinde kullanılmaktadır. Kenevir dünyada 50 bin çeşit ürüne girmektedir. Artan kenevir üretimi ülke ekonomisine olumlu katkılar sağlayacaktır. Biz ülke olarak yeteri kadar faydalanamıyoruz bunun önünü açmak lazım özel bir çalışma yapmak lazım" şeklinde konuştu.

'EKİM ALANI ÇOK ARTTI'

Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi'nde kenevir tarımı yapan çiftçi Hasan Gündüz, "Geçen sene 180 dönümdü bu yıl 200 dönümün üzerinde bir alana kenevir ektim. Komşularımızda ekiyorlar. 30 yıldır ben bu işi yapıyordum ama 1,2 dönüm ancak ekiyordum. Şimdi bir hareketlenme oldu. Alımı satımında şuan bir sıkıntımız yok. Cumhurbaşkanımız bunu açıkladıktan sonra daha hareketlenme oldu.b ekim alanı çok arttı. Narlısaray keneviri çok özel yerli bir tohumdur. Köyümüzde 100 çifti kenevir üretimi yapıyor. Ekim alanı daha da arttı. 1 Nisan'da ekime başladık şuan devam ediyor. Ağustos ayında lif olarak hasat olur, tohum olarak da Eylül ayında hasat yaparız" diye konuştu.

'DEDELİRİMİZDEN MİRAS'

Dedelerinin ürettiği kenevirin tarımını hiç bırakmayarak bir miras olarak görüp devam ettiklerini söyleyen çiftçi Bekir Alabaş "Bu noktada devletimizden daha fazla destek bekliyoruz. Bizim dedelerimizin mesleği olarak batık canlandırmak istedik. Kenevir üretmeye devam ediyoruz. Arazi potansiyelimiz var. Yerli tohumlarımızla üretim yapıyoruz. Bölgemizde bu ürünün ekim ve satışının artması bizi daha çok sevindirir" dedi.

Kaynak: DHA