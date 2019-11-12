Samsun şehidin 'cennete pide yollar mısın' notuna pide siparişi yağıyor

12.11.2019 10:55 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:04

Şehidin 'cennete pide yollar mısın' notuna pide siparişi yağıyor

Suriye'de, 11 Ekim'de teröristlerce düzenlen havan saldırısında ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin (22), olaydan 2 ay önce gittiği bir pideciye 'Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim' yazılı notu bıraktığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşılan not üzerine çok sayıda takipçi, Bahtiyar Akman'ın pide işletmesine ulaşıyor, parasını ödeyerek siparişini verdiği pidelerin şehit asker adına ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istiyor.

Suriye'nin Azez ilçesindeki Melkiye Askeri Üs Bölgesine, 11 Ekim'de teröristlerce düzenlen havan saldırısında ağır yaralanarak tedavi gördüğü hastanede, 21 Ekim'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci'nin, olaydan 2 ay önce memleketi Samsun'un Bafra ilçesinde gittiği bir pideciye 'Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim' yazılı notu bıraktığı ortaya çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşılan not üzerine çok sayıda takipçi, Bahtiyar Akman'ın pide işletmesine ulaşıyor, parasını ödeyerek siparişini verdiği pidelerin şehit asker adına ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını istiyor. Bahtiyar Akman da şehidin cenaze töreninde ve okutulan mevlit programında yaptırdığı pideleri vatandaşlara dağıttı.

'SOSYAL MEDYADA YAYILDI'

Mutlu Can'ın babasının ekmek fırını olduğunu, o nedenle tanıştıklarını anlatan Bahtiyar Akman, Sürekli buraya gelip pide yerdi. Vatani görevini yaparken de buraya gelmiş, pide yemiş. Gelen misafirlerimiz bize bazen not bırakıyorlar. Biz de onları buradaki bir masamızda saklıyoruz. Oda bu notu yazıp bırakmış. Tabii şehit olduğu haberini duyduktan sonra bu notu aklıma geldi. Hemen koyduğum yerden elime aldım, çok duygulandım. Cenaze törenine katıldık, cenaze evine onun için pide yaptırdık, gönderdik. Yine mevlit programında pide yaptırdık, gönderdik. Ama bizim dışımızda birçok insan, hatta bazıları ismini bile vermek istemedi, bize ulaştı. Şehidimiz için pide yaptırdılar. Biz de burada hayrına ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Bu nottan insanlar çok etkilendi. İstanbul'dan bir ağabeyimiz telefonda benimle ağlayarak konuştu ve şehidimiz için pide yaptırıp onun hayrına dağıtmak istediğini söyledi. Biz de şehidimiz için pide yapıp hayrına dağıttık. Dağıtmaya da devam edeceğiz dedi.

'HER OKUDUĞUMDA DUYGULANIYORUM'

Şehit babası Mevlüt Meşeci'nin şehit oğlunun iki silah arkadaşıyla birlikte pide salonuna geldiğini söyleyen Akman, Burada pide ikram ettik. Notu alıp okudular. Tabii çok duygulandık. Silah arkadaşından birisi şehidimizin kendisine verdiği bilekliğini bana verdi. Çok duygulandım. Şehidimizin hem notunu hem fotoğrafını ve bu bilekliğini çerçevelettim. İş yerimize astık. Tabii bizim için çok kıymetli bu not. Şehidimizin isteğini yerine getirmeye çalışacağız. Mutlu Can'ın bizi gördüğüne inanıyoruz. Çok üzgünüz ama şehidimiz için gururluyuz. Şehadet makamı herkese nasip olmaz, onu da biliyoruz. Sanki önceden hissetmiş gibi bu notu bırakmış bize kardeşimiz. Ben her okuduğumda duygulanıyorum şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA