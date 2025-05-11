SAMSUN HAVA DURUMU 11 MAYIS 2025: Samsun hava durumu nasıl? Samsun 5 günlük hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde uyarısı verilen soğuk hava dalgası, Samsun'da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 11 Mayıs 2025 Pazar günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 11 Mayıs Pazar günü Samsun'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Samsun için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

YARIN SAMSUN'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Samsun'da 11 Mayıs 2025 Pazar günü hava durumu nasıl olacak? sorusu, dışarı çıkmayı planlayanlar ve şehirde günü değerlendirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporlarına göre, yarın Samsun'da gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

11 Mayıs 2025 Samsun Hava Durumu Detayları:

Gündüz en yüksek sıcaklık: 15°C

Gece en düşük sıcaklık: 12°C

Yağış durumu: Gök gürültülü sağanak yağış

Rüzgar: Kuzeyden 8 km/s hızla esecek

Nem oranı: Yüksek nem hissi bekleniyor

SAMSUN'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

SAMSUN HAVA DURUMU