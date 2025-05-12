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Samsun deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Mayıs Samsun'da deprem mi oldu?

Samsun deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Mayıs Samsun'da deprem mi oldu?
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AFAD ve Kandilli verilerine göre Samsun'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Samsun'da deprem mi oldu? Bugün Samsun'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Samsun'da deprem ve AFAD Samsun'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Samsun'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Mayıs Samsun'da deprem mi oldu? Az önce Samsun'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Samsun'da deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli verilerine göre Samsun'da deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Samsun'da deprem mi oldu? Bugün Samsun'da deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Samsun deprem ve AFAD Samsun'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Samsun'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Mayıs Samsun'da deprem mi oldu? Az önce Samsun'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

SAMSUN DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

Samsun deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Mayıs Samsun'da deprem mi oldu? Az önce Samsun'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor.

Samsun deprem mi oldu? SON DAKİKA! 12 Mayıs Samsun'da deprem mi oldu? Az önce Samsun'da deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Bugün Deprem oldu mu sorusunun cevabını güncel olarak takip edebilmek için Kandilli Rasathanesi'nin ve AFAD'ın web sitesini takip edebilirsiniz. Buralarda en güncel verilerle anlık deprem analizleri yapılır ve sunulur. Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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