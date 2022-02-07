Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 3. Hafta Sonuçları! - Haberler
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Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 3. Hafta Sonuçları!

EsporGazetesi.com - Gamegar
 - Güncelleme:
Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 3. Hafta Sonuçları!

Zirvenin yeni sahibi Dark Passage oldu.

Şampiyonluk Ligi'nde dengelerin değiştiği 3'üncü haftayı geride bıraktık.

Daha fazla oku: Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. Hafta Sonuçları!

1. Gün- 5/2/2022

1. Maç- Team AURORA vs fastPay Wildcats (32: 24)

Team Aurora ilk bozgununu fastPay Wildcats'e karşı aldı

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçAUR217349,9 KBozgunIW1724960,Zafer

2. Maç- Beşiktaş Esports vs 5 Ronin (33: 48)

Serinin kazananı 5 Ronin oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçBJK6141151,0 KBozgun5R1463466,5 KZafer

3. Maç- Galatasaray Espor vs Fenerbahçe Espor (40: 27)

Büyük derbinin galibi Fenerbahçe Espor oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçGS9232165,5 KBozgunFB2396676,9 KZafer

4. Maç- NASR Esports vs GALAKTICOS (33: 25)

NASR Esports seriyi kazanan taraf oldu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçNSR1743667,6 KZaferGAL4171153,3 KBozgun

5. Maç- SuperMassive Blaze vs Dark Passage (43: 27)

Dark Passage seriyi kazanarak liderlik tablosunda birinci sıraya oturdu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçSMB14182970,7 KBozgunDP18145477,7 KZafer

2. Gün- 6/2/2022

1. Maç- Team AURORA vs Galatasaray Espor (42: 37)

Team Aurora bu maçı da kaybederek haftayı 0-2 kapattı. Liderlik tablosunda ise 4'üncü sıraya düştü.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçAUR1220?69,3 KBozgunGS2012?78,8 KZafer
Yayında gerçekleşen teknik arıza sebebiyle asist sayıları eklenmemiştir. Diğer sayılarda ise hata olabilir.

2. Maç- fastPay Wildcats vs Beşiktaş Esports (26: 20)

IW bu maçı kazanarak haftayı 2-0 kapatmayı başardı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçIW1664351,8 KZaferBJK616741,5 KBozgun

3. Maç- SuperMassive Blaze vs GALAKTICOS (33: 29)

GALAKTICOS ligdeki ilk galibiyetini almayı başardı ve haftayı 1-1 kapatmayı başardı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçSMB14164458,3 KBozgunGAL16143945,4 KZafer

4. Maç- Dark Passage vs Fenerbahçe Espor (31: 08)

Dark Passage haftayı 2-0 kapattı ve liderlik tablosunda birinci sıraya oturdu.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçDP1741959,2 KZaferFB4171149,7 KBozgun

5. Maç- NASR Esports vs 5 Ronin (30: 39)

5 Ronin bu maçı da kazanarak haftayı 2-0 kapatmayı başardı.

TakımSkorÖlümAsistAltınSonuç5R1853758,8 KZaferNSR5181449,3 KBozgun

3. Haftanın puan tablosu

SıralamaTakımPuan1Dark Passage5-125 Ronin4-23fastPay Wildcats4-24Team Aurora4-25Galatasaray Espor3-36NASR Esports3-37SuperMassive Blaze3-38Fenerbahçe Espor2-49Beşiktaş Esports1-510GALAKTICOS1-5

EsporGazetesi.com - Gamegar

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