Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 3. Hafta Sonuçları!
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Zirvenin yeni sahibi Dark Passage oldu.
Şampiyonluk Ligi'nde dengelerin değiştiği 3'üncü haftayı geride bıraktık.
Daha fazla oku: Şampiyonluk Ligi 2022 Kış Mevsimi 2. Hafta Sonuçları!
1. Gün- 5/2/2022
1. Maç- Team AURORA vs fastPay Wildcats (32: 24)
Team Aurora ilk bozgununu fastPay Wildcats'e karşı aldı
2. Maç- Beşiktaş Esports vs 5 Ronin (33: 48) Serinin kazananı 5 Ronin oldu. 3. Maç- Galatasaray Espor vs Fenerbahçe Espor (40: 27) Büyük derbinin galibi Fenerbahçe Espor oldu. 4. Maç- NASR Esports vs GALAKTICOS (33: 25) NASR Esports seriyi kazanan taraf oldu. 5. Maç- SuperMassive Blaze vs Dark Passage (43: 27) Dark Passage seriyi kazanarak liderlik tablosunda birinci sıraya oturdu. 2. Gün- 6/2/2022 1. Maç- Team AURORA vs Galatasaray Espor (42: 37) Team Aurora bu maçı da kaybederek haftayı 0-2 kapattı. Liderlik tablosunda ise 4'üncü sıraya düştü. 2. Maç- fastPay Wildcats vs Beşiktaş Esports (26: 20) IW bu maçı kazanarak haftayı 2-0 kapatmayı başardı. 3. Maç- SuperMassive Blaze vs GALAKTICOS (33: 29) GALAKTICOS ligdeki ilk galibiyetini almayı başardı ve haftayı 1-1 kapatmayı başardı. 4. Maç- Dark Passage vs Fenerbahçe Espor (31: 08) Dark Passage haftayı 2-0 kapattı ve liderlik tablosunda birinci sıraya oturdu. 5. Maç- NASR Esports vs 5 Ronin (30: 39) 5 Ronin bu maçı da kazanarak haftayı 2-0 kapatmayı başardı. 3. Haftanın puan tablosu
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçAUR217349,9 KBozgunIW1724960,Zafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçBJK6141151,0 KBozgun5R1463466,5 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçGS9232165,5 KBozgunFB2396676,9 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçNSR1743667,6 KZaferGAL4171153,3 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçSMB14182970,7 KBozgunDP18145477,7 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçAUR1220?69,3 KBozgunGS2012?78,8 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçIW1664351,8 KZaferBJK616741,5 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçSMB14164458,3 KBozgunGAL16143945,4 KZafer
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuçDP1741959,2 KZaferFB4171149,7 KBozgun
TakımSkorÖlümAsistAltınSonuç5R1853758,8 KZaferNSR5181449,3 KBozgun
SıralamaTakımPuan1Dark Passage5-125 Ronin4-23fastPay Wildcats4-24Team Aurora4-25Galatasaray Espor3-36NASR Esports3-37SuperMassive Blaze3-38Fenerbahçe Espor2-49Beşiktaş Esports1-510GALAKTICOS1-5
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2. Maç- Beşiktaş Esports vs 5 Ronin (33: 48)
Serinin kazananı 5 Ronin oldu.
3. Maç- Galatasaray Espor vs Fenerbahçe Espor (40: 27)
Büyük derbinin galibi Fenerbahçe Espor oldu.
4. Maç- NASR Esports vs GALAKTICOS (33: 25)
NASR Esports seriyi kazanan taraf oldu.
5. Maç- SuperMassive Blaze vs Dark Passage (43: 27)
Dark Passage seriyi kazanarak liderlik tablosunda birinci sıraya oturdu.
2. Gün- 6/2/2022
1. Maç- Team AURORA vs Galatasaray Espor (42: 37)
Team Aurora bu maçı da kaybederek haftayı 0-2 kapattı. Liderlik tablosunda ise 4'üncü sıraya düştü.
2. Maç- fastPay Wildcats vs Beşiktaş Esports (26: 20)
IW bu maçı kazanarak haftayı 2-0 kapatmayı başardı.
3. Maç- SuperMassive Blaze vs GALAKTICOS (33: 29)
GALAKTICOS ligdeki ilk galibiyetini almayı başardı ve haftayı 1-1 kapatmayı başardı.
4. Maç- Dark Passage vs Fenerbahçe Espor (31: 08)
Dark Passage haftayı 2-0 kapattı ve liderlik tablosunda birinci sıraya oturdu.
5. Maç- NASR Esports vs 5 Ronin (30: 39)
5 Ronin bu maçı da kazanarak haftayı 2-0 kapatmayı başardı.
3. Haftanın puan tablosu