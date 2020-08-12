Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı Lizbon'da başlıyor Koronavirüs salgını nedeniyle programı değiştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları bugün Portekiz'in başkenti Lizbon'da başlıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle programı değiştirilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları bugün Portekiz'in başkenti Lizbon'da başlıyor. İlk çeyrek final maçında Atalanta'yla Paris Saint-Germain TSİ 22: 00'de karşı karşıya gelecek. Seyircisiz oynanacak çeyrek final, yarı final ve final maçları ev sahibi ülkeye geçen yıllardaki turizm gelirini getirmeyecek.

UEFA'nın 17 Haziran'da aldığı kararla, salgın öncesi finali İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi'nin bu yılki statüsünü değiştirmiş ve çeyrek finalden itibaren maçları Lizbon'a almıştı.

Tek maç usulüyle oynanacak çeyrek finalde rakiplerini eleyecek takımlar, 18 ve 19 Ağustos'taki yarı final maçlarında karşılaşacak.

Final maçının tarihi ise 23 Ağustos.

Çeyrerk finalde Cuma günü karşılaşacak Barcelona ve Bayern Münih, kupayı beşer kez müzelerine götürdü.

Son sekize kalan diğer altı takım ise tarihlerinde hiç bu kupayı kazanmadı.

Lizbon'daki Şampiyonlar Ligi maçları Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak.

Pandemi nedeniyle takımların Lizbon'da kalacakları otellerde özel sağlık önlemleri alınıyor.

İstanbul'un ev sahipliği 2021'de

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), seyircisiz olarak İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması istenen finalin, "ülke tanıtımına gerekli getiriyi sağlamayacağını" belirtmişti.

TFF bu doğrultuda UEFA'ya, "Seyircisiz 2020 yerine seyircili 2021" talebini iletmiş ve Haziran ayındaki görüşmelerde olumlu yanıt almıştı. UEFA, 2020-2021 sezonunun finalinin İstanbul'da oynanmasına karar verdi.

Lizbon yine de iyimser

Şampiyonlar Ligi finali önceki yıllarda ev sahibi ülkeler için büyük bir gelir kaynağıydı. Turizm acentelerinin hesaplarına göre, finale ev sahipliği yapan şehre ortalama 100 binden fazla taraftar geliyor. Taraftarların hepsi maça girmese bile şehir merkezlerinde veya stat çevresinde kurulan dev ekranlarda maçı izlemek ve final atmosferini yaşamak istiyor. Konaklama, yeme-içme ve diğer harcamalarla kişi başı 1500 euro düzeyinde harcama yapıldığı hesaplanıyor.

Maçların seyircisiz oynanacak olması nedeniyle her yıl yaşanan taraftar ve turist akını Lizbon'da görülmeyecek. Öte yandan ekonominin salgın nedeniyle durağanlaştığı şehirde, final atmosferini yaşamak isteyen taraftarların kente gelmesi umuluyor. Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere takımlarından çok sayıda yıldız futbolcunun Lizbon'da toplanacak olması da turistler için ilgi çekici olabilir.

Öte yandan İngiltere'nin Portekiz'e uyguladığı 14 günlük karantina kuralı, ülkeye gelebilecek İngiliz turistlerin önünde büyük bir engel. Salgın öncesinde Portekiz, İngiliz turistler için önde gelen tatil seçenekleri arasında yer alıyordu.

'Pozitif' futbolcular gelmedi

Portekiz ülke ekonomisine katkı sunacak taraftarlara odaklanırken UEFA'nın asıl gündemi salgınla ilgili sağlık kaygılarını en aza indirmek.

Atletico Madrid'in iki oyuncusu, Angel Correa ve Sime Vrsaljko, geçtiğimiz hafta sonu koronavirüs testlerinin pozitif çıkması üzerine Portekiz'e getirilmedi. Kulüpten yapılan açıklamada, Correa ve Vrsaljko'nun semptom göstermediği ve evlerinde karantinada oldukları belirtildi. Takımın diğer oyuncularının testlerinin negatif olduğu vurgulandı.

UEFA ise Lizbon'a gelen kulüplerden testleri sürdürmelerini ve dışarıyla teması asgari düzeyde tutmalarını istedi.