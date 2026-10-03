Haberler

Arjantin'den dikkat çeken karar! 311 bin euro ödeyene vatandaşlık yolu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Arjantin'den dikkat çeken karar! 311 bin euro ödeyene vatandaşlık yolu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arjantin, yabancı yatırımcılara vatandaşlık kapısını açan "altın pasaport" programını devreye alıyor. Program kapsamında 311 bin euro karşılığına denk gelen iadesiz katkı veya yaklaşık 711 bin euro değerinde 7 yıllık devlet tahvili yatırımı seçenekleri sunulacak. Başvuruların 2026'nın son çeyreğinde başlaması planlanıyor.

  • Arjantin, yabancı yatırımcılara doğrudan vatandaşlık başvurusu hakkı tanıyan bir program başlattı.
  • Program kapsamında Arjantin Hazinesi'ne iade edilmeksizin 350 bin dolar (yaklaşık 311 bin euro) katkı yapılması veya 800 bin dolar (yaklaşık 711 bin euro) değerinde devlet tahvili alınması ve tahvilin 7 yıl elde tutulması gerekiyor.
  • Vatandaşlık Yoluyla Yatırım Programı 2026'nın son çeyreğinde başvuru almaya başlayacak; başvurular finansal şeffaflık, güvenlik ve risk değerlendirmelerinden geçirilecek.

Arjantin'den yabancı yatırımcıların doğrudan vatandaşlığa başvurabilmesinin önünü açacak dikkat çekici bir adım geldi. Ekonomi Bakanı Luis Caputo'nun Paris'te duyurduğu programda yatırımcılara iki farklı seçenek sunuldu.

311 BİN EURO ÖDEYENE VATANDAŞLIK YOLU

"Altın pasaport" olarak anılan vatandaşlık programında ilk seçenek, Arjantin Hazinesi'ne iade edilmeksizin 350 bin dolar, güncel karşılığıyla yaklaşık 311 bin euro katkı yapılması. İkinci seçenek ise 800 bin dolar, yaklaşık 711 bin euro değerinde devlet tahvili alınması. Bu yöntemi seçen yatırımcıların tahvili 7 yıl boyunca elinde tutması gerekecek. Program aileleri de kapsıyor. Eşler ile belirli şartları taşıyan 18-25 yaş arasındaki çocuklar için kişi başına 100 bin dolar, 18 yaşından küçük çocuklar için ise 25 bin dolar ek katkı öngörülüyor.

BAŞVURULAR YIL SONUNA KADAR AÇILACAK

Arjantin hükümetinin resmi açıklamasına göre Vatandaşlık Yoluyla Yatırım Programı, 2026'nın son çeyreğinde başvuru almaya başlayacak. Başvurular doğrudan parayı yatırmakla sonuçlanmayacak. Adaylar finansal şeffaflık, güvenlik ve risk değerlendirmelerini kapsayan incelemelerden geçirilecek. Arjantin yönetimi, değerlendirmelerde OECD ve Mali Eylem Görev Gücü standartlarının dikkate alınacağını açıkladı. 

HEDEF 2,2 MİLYAR EUROYA KADAR KAYNAK

Programın arkasında Arjantin'in finansman ihtiyacı da bulunuyor. Hükümete danışmanlık yapan yatırım şirketlerinin tahminlerine göre yeterli başvuru gelmesi halinde program ülkeye 2,2 milyar euroya kadar kaynak sağlayabilir. Arjantin Hazinesi'nin 2027'de yaklaşık 22 milyar euroluk döviz cinsi borç ödemesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. Yönetim bu süreçte alternatif finansman kaynaklarını değerlendiriyor. Arjantin pasaportu 140'tan fazla ülkeye vizesiz seyahat imkanı sunuyor ve bu ülkeler arasında Çin, Rusya, Schengen bölgesi ile Latin Amerika'nın büyük bölümü yer alıyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor

Gurbetçiler gitti, onlar geldi! Esnaf bayram ediyor
Kilis'te iş kazasında 5 parmağını kaybeden işçiye parmak başına 100 bin lira teklif edildi

Parmak başına 100 bin lira teklif ettiler! Ben parasında değilim
Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden füze! Yapay zeka detayı dikkat çekti

Dünyayı tedirgin eden hamle! Şafakla birlikte füzeleri ateşlediler
Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti

Telefon alacaklar dikkat! Hesap değişti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bölgede tansiyon yüksek! Suudi Arabistan, Husiler’e karşı savaşa hazırlanıyor

Tansiyon yüksek! Orduya talimat verdi, savaş hazırlıkları başladı

Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler

Miras uğruna modeli öldürüp cesedini kıyma makinesinden geçirdiler
Ayasofya'nın kubbesi gri brandaya büründü! Görüntü kilometrelerce uzaktan fark ediliyor

Ayasofya'nın kubbesi griye büründü! Boğaz'dan bile seçiliyor
İrlandalı taraftarlar Filistin bayraklı tenis toplarıyla İsrail'i protesto etti

Maç durdu, herkes ayakta alkışladı! Görevliler bile şok oldu

Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var

Ferhat Gündoğdu'nun nasıl tehdit ettiğini anlattı
ABD'de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu

Ülke şokta! Hava ambulansı kayboldu, haber alınamıyor
Usta ellerin becerisi, geleceğin tasarımıyla buluştu

Usta ellerin becerisi geleceğin tasarımıyla buluştu