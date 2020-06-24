Şampiyon 27. bölüm fragmanı yayımlandı! Şampiyon dizisi yeni bölüm ne zaman?
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Şampiyon 27. bölüm fragmanı yayımlandı! Şampiyon dizisi yeni bölüm ne zaman?

Şampiyon dizisi 26. bölüm ile geçtiğimiz hafta ekrana gelmişti. Tolgahan Sayışman'ın başrolünde yer aldığı dizinin 27. bölüm 2. fragmanı da yayımlandı. Oğlu Güneş için çıktığı ringlerde her maç daha büyük hırsla mücadele eden Fırat'ın hikayesi gözler önüne serilir. Şampiyon son bölüm izle!

24.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 24.06.2020 11:08

Şampiyon 27. yeni bölüm Perşmebe akşamı TRT1 ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Geçtiğimiz hafta yayımlanan 26. bölümde Fırat, Elif'in yaptığı son hamle ile yıkılır. Diğer yandan Zafer ise aşkı ile yaptığı iş arasında kalır. İşte, Şampiyon dizisi hakkında detaylar...

Şampiyon dizisi son bölüm izle...

27. BÖLÜM FRAGMANI YAYIMLANDI!

Zafer son maçta büyük yara almıştır. Ancak Fırat, Zafer'e son maç nedeniyle borçludur. İkili babalarının mezarı başında şampiyonluk kemeri için yeminler ederler. Tansel, Kafkas'ın şampiyonluk maçına engel olabilemk için elinden geleni ardında koymamakta kararlıdır.

Şampiyon 27. bölüm fragmanı yayımlandı! Şampiyon dizisi yeni bölüm ne zaman?

Neslihan ve Kerem ise ilişkilerini dsaha ileri noktaya taşımak, evlenme isterler. Fakat, Nesli'nin ağabeyi Zafer bu duruma ne diyecek?

Şampiyon 27. bölüm fragmanı yayımlandı! Şampiyon dizisi yeni bölüm ne zaman?

ŞAMPİYON YE BÖLÜM NE ZAMAN?

Cuma akşamları TRT1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Şampiyon dizisi, artık yeni gününde yayımlanacak. 26. son bölüm geçtiğimiz Perşembe günü ekrandaydı ve 27. yeni bölüm ise 25 Haziran Perşembe günü izleyenlerle olacak.

Şampiyon 27. bölüm fragmanı yayımlandı! Şampiyon dizisi yeni bölüm ne zaman?

ŞAMPİYON DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"Kafkas" lakaplı Fırat Bölükbaşı gelecek vadeden genç bir boksörken hayatının fırsatı ayağına gelir ve ringlerin namağlup şampiyonuyla maça çıkma imkanı yakalar. Kafkas, o gece ringe değil yaşamının en karanlık dönemine adım attığını bilmez, istemeden rakibinin ölümüne neden olur. Şampiyonluk kemerini kazanır fakat hayallerini, cesaretini, mesleğine duyduğu aşkı ve hamile karısını yitirir. Omzunda her geçen gün büyüyen vicdan azabının yükü, kucağında yeni doğan oğlu Güneş'le kalakalır. Güneş 7 yaşına geldiğinde, kaderi onu yeniden çağırır ringe. Çünkü annesinden kalan hastalıkla mücadele eden oğlu Güneş'i yaşatmak için çıkar. 5 yıl önce kaybettiği maçın rövanşını almaktan başka çaresi olmayan Fırat, oğlu için daha neler yapabilir?

Şampiyon 27. bölüm fragmanı yayımlandı! Şampiyon dizisi yeni bölüm ne zaman?
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