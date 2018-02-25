Prag'da Yakalanan Terörist Elebaşı Hakkında Bilmedikleriniz!

Dün bir otelde görüntülenen Salih Müslim için "Kırmızı Bülten" talep edilmişti. İşte Salih Müslim hakkında bilmedikleriniz.

SALİH MÜSLİM KİMDİR?

1951 yılında Halep'te dünyaya gelen Salih Müslim doğma büyüme Suriyelidir. Kürt asıllı bir ailenin ferdi olan Salih Müslim,1970 senesinde İstanbul'da yaşamış ve 1977 yılında üniversite eğitimini tamamladı.

Asıl mesleği mühendis olan Salih Müslim 1998 yılında siyasete ilk adımını atmış ve Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katıldı.

Suriye Demokratik Birlik Partisi'nin başında bulunan Salih Müslim PYD bayrağı altında haince çalışmalarını sürdürmekteydi.

2013 yılında oğlu Şervan Müslim'i Telabyad'da çıkan silahlı bir çatışmada kaybetmişti.

Müslim, 2010 senesinde Irak'a kaçmış, 2011 senesinde tekrar Suriye'ye dönerek, Suriye'deki iç savaşta hain planlarını sürdürmeye devam etmişti.