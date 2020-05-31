Salih'in yüzünü bu sefer de Vefa Sosyal Destek Grubu güldürdü
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Salih'in yüzünü bu sefer de Vefa Sosyal Destek Grubu güldürdü

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde kaymakamlıkça kendisine yol kenarında "Salih'in Yeri" adında özel bekleme alanı yapılan zihinsel engelli Salih Belen'in yüzünü bu kez Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri güldürdü.

Salih'in yüzünü bu sefer de Vefa Sosyal Destek Grubu güldürdü
31.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:38

Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde kaymakamlıkça kendisine yol kenarında "Salih'in Yeri" adında özel bekleme alanı yapılan zihinsel engelli Salih Belen'in yüzünü bu kez Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri güldürdü.

Ordu Valiliği bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, ilçenin Gülbelen mevkisinde gün boyu yoldan geçen araçlara el sallayan ve İlçe Kaymakamı Nursel Özdemir'in talimatı ile yağmurlu havalarda ıslanmaması ve soğuk havadan korunabilmesi için kendisine özel bekleme alanı yapılan Salih Belen'in (28) bazı ihtiyaçlarının olduğunu tespit etti.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan Türk Kızılay Ordu Şubesi ekipleri Belen'i önce beklediği alanda ardından da evinde ziyaret ederek, temin ettikleri eşyaları ulaştırdı.

Kızılay ekipleri Belen'in günün büyük bölümünü geçirdiği özel bekleme alanına gelerek ayakkabı ihtiyacını karşıladı.

Ekipler, daha sonra yakından ilgilendikleri Belen ile Gülbelen Mahallesi'ndeki evine gidip yatak odasındaki eşyanın büyük kısmını yeniledi.

Baza kurup yatağını yerleştiren ekipler, halısını serip perdesini de taktıkları odada gerekli olan tüm ihtiyaçları giderdi.

Salih'e kıyafet, ailesine gıda yardımında da bulunan ekipler, ayrıca pasta keserek bu anlamlı ve güzel günü hep birlikte kutladı.

Türk Kızılay Ordu Şube Başkanı Birnur Fatma Enginyurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, herkes tarafından yakından tanınan ve sevilen Salih Belen'in ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu üyesi de olan Enginyurt, Belen için bir süre önce özel bekleme alanı yapıldığını anımsatarak, bu güzel davranışın ardından kendilerinin de evindeki ihtiyaçları karşılayarak mutlu etmek istediklerini belirtti.

Belen'in yatak odasının uygun şartlarda olmadığını öğrendiklerini ifade eden Enginyurt, "Hemen çalışmalarımıza başlayarak değerli bağışçılarımızın destekleriyle Salih'e yeni bir yatak odası kurduk. İnşallah Salih bundan sonra daha huzur içerisinde uyuyabilecek." dedi.

Enginyurt, kendisi için yapılan özel bekleme alanının ardından güzel bir odaya da kavuşan Belen'in mutluluğuna şahit olduklarını aktardı.

"Salih'leri mutlu etmek için buradayız"

Bu mutluluğa vesile oldukları için kendilerinin de ayrı bir mutluluk yaşadıklarını anlatan Enginyurt, "Bizler, nice nice Salih'leri mutlu etmek için buradayız. Bizlere katkı sunan tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Salih Belen'in babası Cemal ve annesi Pembe Belen ise çocukları için yapılan yardımlardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Manşet

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