Saldırganlar deniz yoluyla mı kaçtı? Halil Falyalı cinayetine ilişkin KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan ilk açıklama

Sedat Peker'in yayınladığı videolarla ismi gündeme gelen Halil Falyalı ve şoförü, dün KKTC'de aracının içerisinde öldürüldü. KKTC polisi, cinayet soruşturmasında Ömer Tunç adlı kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu. Ömer Tunç çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Ömer Tunç hakkında 2 gün tutukluluk emri verildiği öğrenildi.

TATAR: ÇOK ÜZGÜNÜM

Kıbrıs Postası'nda yayınlanan "Sabah Postası" programına katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, cinayetle ilgili ilk açıklamasında "Çok üzgünüm" ifadesini kullandı. En büyük temennisinin sorumluların bir an önce bulunması olduğunu ifade eden Tatar Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Kolordu Komutanlığı ile görüştüğünü belirtti.

"DENİZ YOLUYLA KAÇMALARININ MÜMKÜN OLMADIĞI İLETİLDİ"

İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanlığı'nda da açıklama yapacağını dile getirden Tatar, Akşam saatlerinde denizin dalgalı olduğunu ve bölgede sahil güvenliğin mevcut olduğu bilgisini veren, kendisine saldırganlarına deniz yoluyla kaçmalarının mümkün olamayacağın iletildiğini ifade etti. Tatar ayrıca, Türkiye'deki güvenlik birimleriyle de işbirliği içerisinde olduğunu kaydetti.