Sakarya'da Anne ve Bebeğinin Ölü Bulunması

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, ormanlık alanda hamile bir kadın ile 10 aylık bebeğinin cesetlerinin bulunmasının ardından bazı sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri baba Halid Al Rahman'ı hastanede ziyaret etti.



Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği, HAK-İŞ Konfederasyonu, Milli Eğitimciler Birliği Derneği (MEB-DER), Cihannüma, Erbakan Vakfı, Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen), Anadolu Gençlik Derneği, Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) ve Politik Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) temsilcileri, eşi ve çocuğunun cesetlerinin bulunmasının ardından Kaynarca Devlet Hastanesine kaldırılan Rahman'ı ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.



STK'lar adına gazetecilere açıklama yapan Sakarya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Sebahattin Aydın, bu menfur olaydan duydukları üzüntüyü dile getirdi.



Olayın arka planına bakıldığında, sosyal medyada özellikle sanat ve siyaset camiasından bazı kişilerin halkı galeyana getirmek için "Suriyeliler gitsin" kampanyası başlatma gayretlerinin etkili olduğunu öne süren Aydın, "Vefat edenler, bizim insani yardım çalışmaları kapsamında Sakarya'ya gelmelerinden itibaren yardım ettiğimiz kardeşlerimizden. Bugün 3 kişi vefat etti. Bir baba, 10 aylık bir bebeğini, henüz annesinin karnından bugün doğacak olan bebeğini ve hanımını kaybetti." dedi.



Aydın, Suriyelileri ve diğer tüm mültecileri misafir olarak gördüklerini ifade etti.



Türkiye'ye sığınan yabancılara herkesin sahip çıkması gerektiğini vurgulayan Aydın, "Cenazeye Boşnak, Tatar, Türk, Kürt, Suriyelisi ile hep birlikte katılıp, bu zulmü terörü lanetleyip, birlikte yaşayabileceğimize vurgu yapmamız gerekiyor. Biz birlikte Türkiye'yiz, inşallah yaralarımızı saracağız. Sürecin sonuna kadar da takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.



Cihannüma Sakarya Temsilcisi Fatih Yardımcıoğlu da evlerinden, yurtlarından göç etmek zorunda bırakılan Suriyeli muhacirlere karşı bazı çevrelerin ırkçı söylemleriyle olumsuz algı oluşturulmaya çalışıldığını söyledi.



Sakarya'daki olayın da bunun bir sonucu olduğu görüşünü savunan Yardımcıoğlu, şöyle konuştu:



"1900'lü yılların başında Balkanlar'dan göç eden Boşnak bir ailenin ferdiyim. Balkanlar'dan, Boşnaklar, Arnavutlar, Bulgarlar, Türkmenler, Kürtler, Çerkezler olarak mecburiyetler sonucunda bu topraklara gelmek zorunda kalan ve bu toprakların atalarıma, bizlere kapılarını açtığı gibi bizler de kapımızı Ortadoğu'dan göç etmek zorunda bırakılan, Suriyeli, Iraklı, Afgan kardeşlerimize açmak zorundayız. Türkiye'ye, özellikle de Sakarya geneline baktığımızda hepimizin muhacir olduğunu hatırlatmak isterim. Suriyeli, Iraklı ve Afgan muhacirler tıpkı Boşnak, Arnavut, Çerkez, Kürt, Tatar, Gürcü ve Türkmenler gibi bizim kardeşlerimizdir. Bu gerçeği hiçbir olay, hiçbir propaganda değiştiremez."



"Kardeşliğimiz kıyamete kadar devam edecek"



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ise yaptığı yazılı açıklamada, Suriyeli hamile kadın ve bebeğinin öldürülmesinin vahşice işlenmiş bir cinayet olduğunu vurguladı.



Olayın faillerinin hak ettiği cezayı bulacağını belirten Toçoğlu, şunları kaydetti:



"Şiddetin dini, milleti, ırkı, mezhebi olmaz; kim yaparsa yapsın, kime yaparsa yapsın zulüm zulümdür. Bize düşen, mazlumun yanında durmaktır. Asırlardır sergilediğimiz duruşumuz budur. Bugün de mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alacağız. Kardeşliğimiz bakidir. Adaletimize, merhametimize, insanlığımıza güvenip bize sığınan kardeşlerimizle huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz. Şiddet ve nefret tohumlarının bu ülkede kök salmasına asla izin vermeyeceğiz. Asırlardır süren kardeşliğimiz kıyamete kadar devam edecektir."



Öte yandan, cesetlerin bulunmasının ardından gözaltına alınan ve Sakarya Emniyet Müdürlüğüne sevk edilen iki şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Kaynarca ilçesinde yaşayan Suriyeli uyruklu Halid Al Rahman, dün sabah iş yerinden geldikten sonra evinde olmayan hamile eşi ile 10 aylık bebeğini tüm aramalarına rağmen bulamamış ve ihbarı üzerine jandarma ile polis ekiplerince çalışma başlatılmıştı. Aramalar sonucu Suriyeli hamile kadın ve bebeğinin cesetleri Birlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunmuştu. Olayla ilgili B.K. ve C.B, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.