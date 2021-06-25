Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet törenlerine katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi mezuniyet törenlerine katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mezuniyet heyecanı yaşayan öğrenciler ve ailelerinin yanı sıra Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hatem Akbulut, Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç, Prof. Dr. Temel Gürdal, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Fuat Boz, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Karabay, Sağlık İl Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, SEAH Başhekimi Doç. Dr. Fikret Halis, davetliler yer aldı.

Programda konuşma yapan Başkan Yüce, mezun öğrencileri kutlayarak, "Bugün itibarıyla hekim olmuş kıymetli arkadaşlar, artık birer hekim annesi ve babası olmuş değerli aileler, yetiştirdikleri öğrenciler ile milletimize ve devletimize en büyük hizmeti yapan saygıdeğer hocalarımız, her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Sağlık, insanoğlunun sahip olduğu en büyük nimetlerinden biri. Elbette ki yaratanın bizler için hazırladığı pek çok nimet var fakat bunlar bir şekilde eksikliği giderilebilir, yeri doldurulabilir nimetlerdir ancak sağlık, bizim olmazsa olmazımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

İnsanoğlunun sağlığın önemini ilk yıllarından beri fark ederek şifacılar, hekimler ve cerrahlar yetiştirdiğini anlatan Yüce, "Hipokrat, İbn-i Sina, Galenos, Hekim Sinan gibi yüzlerce üstat çalışmalarını tüm dünyayla paylaşmış, insanoğlunun faydasına kullanılmasını istemiştir. Geleneksel uygulamalar, bilimsel gelişmeler, teknolojik yenilikler ve sosyolojik kavramlarla binlerce yıldır devam eden tababet ilminin son halkasını bugün siz tesis ediyorsunuz. Her birinizi kutluyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun." ifadesini kullandı.

Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Fuarı koordinasyon toplantısı yapıldı

Sakarya'da 8-11 Eylül'de gerçekleştirilecek Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Fuarı koordinasyon toplantısı AKOM'da yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin başkalığında gerçekleştirilen buluşmada, Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Tevfik Öztürk, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları, Festival Koordinatörü Remzi Adıyaman, paydaş kurum ve sektör temsilcileri yer aldı.

Fuar için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, bu yıl 4. kez ev sahipliği yapılacak fuarın şehir ekonomisine çok büyük katkılar sunacağını dile getirdi.

Yüce, üreticiler ve sektör temsilcileriyle yurt içi ve yurt dışına şehrimizden fidan ihraç edecek, şehir ve ülke ekonomisine bu alandan katkılar sunmaya devam edeceklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Organizasyon ile yaşanacak hareketlilik hizmet sektörü başta olmak üzere farklı farklı alanlara büyük katkılar sunacak. Ayrıca şehir ekonomisi için de önemli bir fırsat olacak. Son 3 yılda yaptığımız festivallerin çıktılarını da masamızın üzerinde tuttuk ve çok olumlu bir tabloyla karşılaştık. Şehrimiz markasına bu alanda değer katmaya devam edecek, sektör ve üreticilerimizin yanına olmayı sürdüreceğiz."

32 Evler Mahallesi'nde asfaltlama çalışmaları

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin, şehrin en çok kullanılan güzergahlarından biri olan 32 Evler Mahallesi Beşköprü Caddesi'nde başlattığı yenileme çalışmalarında sona geldi.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, çalışmanın ikinci etabı bugün başladı. Alt yapısı ve kullanımı konusunda önceki yıllarda ciddi sorunların yaşandığı cadde, teknik ve görünüm anlamında yepyeni bir kimliğe kavuştu.

Caddede bir süredir devam eden bordür, kaldırım ve ara sokak düzenleme çalışmaları büyük ölçüde bitti. Zemin düzeltme uygulaması sonrasında 500 metrelik birinci bölümüne bin 100 ton asfalt dökülen caddenin ikinci ve son etabı da bugün asfaltlandı. 750 metre uzunluğundaki son bölüme yaklaşık 2 bin ton sıcak asfalt döküldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek