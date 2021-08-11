Sakaltutan Geçidi'ndeki kaçış rampası sürücülere "can simidi" oluyor

Yurdun doğusunu İç Anadolu üzerinden batıya bağlayan ve lojistik taşımacılığında önemli güzergahlar arasında yer alan Erzincan'daki Sakaltutan Geçidi'ne yapılan kaçış rampası, eğimli yolda fren arızası ve lastik patlaması gibi nedenlerle yaşanması muhtemel kazaların önüne geçerek hayat kurtarıyor.

Yurdun doğusunu İç Anadolu üzerinden batıya bağlayan ve lojistik taşımacılığında önemli güzergahlar arasında yer alan Erzincan'daki Sakaltutan Geçidi'ne yapılan kaçış rampası, eğimli yolda fren arızası ve lastik patlaması gibi nedenlerle yaşanması muhtemel kazaların önüne geçerek hayat kurtarıyor.

Doğu Anadolu'yu, İç Anadolu ve yurdun batısına bağlayan Erzincan-Sivas arasındaki uluslararası D-100 kara yolunda, eğimin yer yer yaklaşık yüzde 8'e kadar çıktığı Sakaltutan Geçidi'nde ağır tonajlı taşıtların fren arızası ve lastik patlaması gibi nedenlerle kontrolden çıkarak tehlike oluşturması üzerine Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

Bu çalışma sonucu, geçmişte söz konusu sebeplerle, bazıları akaryakıt ya da kimyasal madde gibi tehlikeli yük taşıyan tır, kamyonlar ile yolcu otobüslerinin kilometrelerce kontrolsüz şekilde ilerleyip il merkezine kadar ulaşarak trafik güvenliğini ciddi riske attığı kara yolundaki geçide 2019 yılında Karayolları 16. Bölge Müdürlüğünce kaçış rampası yapıldı.

Kum ve mıcıra batan araçlar güvenli şekilde durabiliyor

Yoldaki trafik uyarı levhaları ile bulunduğu alan sürücülere aktarılan, yaklaşık 465 metre uzunluğunda ve 6,3 metre genişliğinde olan kaçış rampasının zemini, mıcır ve kumla kaplandı. Tehlike anında uyarı levhalarını görerek kara yolunun hemen bitişiğinde olan kaçış rampasına giren araçların lastikleri kum ve mıcırla kaplı zemine batarak, olası kazaların önüne geçiliyor.

Kaçış rampasında kalan araçlar ise daha sonra ekiplerce bu alandan güvenli şekilde çıkartılıyor.

Kamyon, tır ve otobüs sürücülerinin adeta "korkulu rüyası" olan fren arızaları ve lastik patlamalarına karşı güvenli duruş imkanı sağlayan rampa, hem şoförlerin imdadına yetişip "tehlikeyi ucuz atlatmalarını" hem de trafik güvenliğini sağlayarak can ve mal kayıplarını önlüyor.

Kontrolden çıkan araçların kaçış rampası sayesinde kurtulması görüntülere yansıdı

Kentte, kontrolden çıkan araçların kaçış rampaları sayesinde kaza yapmaktan son anda kurtulduğu olaylar ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde yokuş inerken fren arızası nedeniyle kontrolden çıkan ağır tonajlı araçların, zemini mıcırla kaplı kaçış rampasına girerek kaza yapmaktan kurtulduğu anlar dikkati çekti.

Kara yolunu kullanan araçların yüzde 35'i ağır vasıtalardan oluşuyor

Karayolları Sivas 16. Bölge Müdürü Mustafa Horuz, AA muhabirine, doğu-batı aksları içerisinde bulunan uluslararası D-100 kara yolunun önemli güzergah olduğunu söyledi.

Bu güzergahta araç trafiğinin yoğunluğuna dikkati çeken Horuz, "Sakaltutan Geçidi'nde, zirve ile kaçış rampası arasındaki mesafe 6,5 kilometre, eğimi ise yüzde 8'dir. Söz konusu eğim ağır taşıtların fren sistemlerini olumsuz yönde etkilediği ve kazalara sebebiyet verdiği için bu bölgede kaçabilecekleri bir yer oluşturmak durumundaydık. Günlük ortalama taşıt trafiği 4 bin 600 olan kara yolumuzu kullanan araçların yüzde 35'ini oluşturan 1655'i ağır tonajlı araçlardan oluşmaktadır. Ülke geneline bakıldığında büyük bir ağır taşıt oranına sahip olduğumuz görülmektedir." dedi.

Kaçış rampası onlarca kazayı önledi

Horuz, bölgeye yapılan kaçış rampasının sorumluluk sahasında bulunan tek kaçış rampası olduğunu belirterek, "Kaçış rampasının yapılmasıyla onlarca kaza bertaraf edilmiştir. Daha önceki yıllarda 6,5 kilometrelik inişten sonra freni arza yapan araçların duramayarak 25-30 kilometre yolu katederek şehir içlerine kadar ulaştıkları bilinmektedir. Frenin boşalması nedeniyle kontrolsüz şekilde karayolunda seyreden bir tankerin, sürücüsünün emniyetten yardım istemesi üzerine ağır tonajlı araca eskortluk yapan ekipler bu aracı kontrollü şekilde şehir içlerine kadar götürdükleri de bilinmektedir. Ancak bu kaçış rampası yapıldıktan sonra söz konusu olumsuzluklar tamamen ortadan kalkmıştır." diye konuştu.

Kaçış rampasının teknik özellikleri hakkında da bilgi veren Horuz, "Kaçış rampamız 465 metre uzunluğunda ve 6,3 metre genişliğindedir. Bu alanın içerisinde 1 metre yüksekliğinde bir kum yatağı oluşturulmuştur. Kaçış rampasında kalan araçları çıkarmak için 4 metre genişliğinde bir yan yol yapılmıştır. Bu yan yolda kurtarma araçların rahatça manevra yapabilmeleri için de cep mevcuttur." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir