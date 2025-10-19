Sahtekarlar dizisi nerede çekiliyor, setleri hangi ilde ve ilçede çekiliyor?

'Sahtekarlar' dizisinin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'un çeşitli semtlerinde ve özel platolarda gerçekleştiriliyor. Dizideki lüks malikane sahneleri, modern hukuk ofisleri ve şehrin dar sokakları, hikâyenin farklı katmanlarını görsel olarak destekliyor. Peki, dizinin çekildiği semtler hangileri ve hangi mekanlar kullanılıyor?

SAHTEKARLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ertan Aydın, babası Kadir'in yanında yetişmiş, başarılı bir avukattır ve müvekkilleri lehine her türlü yolu denemekten çekinmez. Kadir ve Ertan, davalarda hakimin kararını etkilemek için stratejik oyunlar kurgular. Bunun için profesyonel oyuncu Aslı'yla çalışırlar; ancak Aslı tutuklanınca yeni bir yardımcıya ihtiyaç duyarlar. Özellikle Kadir, en önemli müvekkili Hidayet Bakizade'nin, yıllardır görmediği kızını bulma talimatı nedeniyle acilen bir asistana ihtiyaç duymaktadır. Hidayet, kızını bulmakta kararlıdır ama attığı adımların çevresindekilerin hayatını nasıl etkileyeceğinin farkında değildir.

Ertan, Hidayet'in talimatından habersiz, Aslı'nın yerine geçecek kişiyi ararken Asya ile yolları kesişir. Ertan, Asya'nın yalan söyleme konusundaki ustalığından etkilenir ve onu iş birliği için ideal kişi olarak görür. Asya da, babasının yokluğunda ailesinin tüm sorumluluğunu üstlenmiş, hayatın zorluklarıyla tek başına mücadele eden bir genç kadındır. Küçük dolandırıcılıklar yaparak geçimini sağlayan Asya, kumar bağımlısı kardeşi Taha yüzünden büyük borçlar altındadır ve bu borcu ödeyebilmek için Ertan'ın teklifini kabul eder. İkili artık birlikte çalışacaktır.

Hayata karşı güvenini kaybetmiş olan Asya ve Ertan, girdikleri bu oyunda hem hayatta kalma hem de kendi çıkmazlarını aşma mücadelesi verir. Çıkarları için her türlü riski göze alan ikili, bu tehlikeli oyundan zaferle mi çıkacak yoksa oyun onları yutacak mı?

SAHTEKARLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadir'in geride bıraktığı sırlar, Ertan'ın dünyasını alt üst eder. Köklerini ve geçmişini kaybeden Ertan, annesini bulmak için oyuna devam etmeye karar verir. Sıradaki hedef, Asya ile Hidayet Bakizade'nin tanışmasıdır. Ertan, Asya'yı bu görüşmeye hazırlamak zorundadır ancak Asya'nın öngörülemez tavırları ikisini de tehlikeye atabilir. Peki, Asya Hidayet'i kızına ikna edebilecek midir?

Kadir'in öldüğü güne ait bir trafik cezası, yeni soruları beraberinde getirir. Önder, Ertan'ın bu cezayı görmesini istemez. Ertan, babasının başına o gün gerçekten neler geldiğini öğrenebilecek mi?

Taha'nın borcunu ödemek için Ertan'la çalışmaya başlayan Asya, her şeyi yoluna koyduğunu düşündüğü anda yeni bir sorunla karşılaşır. Bu kez beklenmedik bir yardım eli uzanacaktır. Hidayet ise Asya'yı çocuklarıyla tanıştırmakta kararlıdır. Bu tanışma, yeni sırlar ve büyük olaylara kapı aralayacaktır. Bakizade kardeşler, babalarının oyununu çözmüş olsa da pes etmeye niyetli değildir. Koray'ın hamlesi, Ertan ve Asya'nın kurduğu oyunun sonu olacak mı?

SAHTEKARLAR KONUSU NEDİR?

Dizi, ülkenin tanınmış avukatlarından Ertan'ın, saygın iş insanı Hidayet Kutman'ın kritik bir davasını kazanabilmek için Reyhan'dan yardım istemesiyle başlar. Yoksulluk içinde büyümüş, ama sahtekarlıkta usta Reyhan, bu tehlikeli iş birliği sayesinde Ertan'ı büyük bir oyunun içine çeker.

SAHTEKARLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sahtekarlar dizisinin çekimleri İstanbul'un farklı bölgelerinde gerçekleşiyor. Özellikle Üsküdar ve Beylerbeyi gibi semtler, dizinin sıkça kullanılan mekanları arasında. Aralık Sokak ve çevresi ile stüdyo platoları, dizinin ana setlerinden bazıları olarak biliniyor. Gerçek mekanların yanı sıra özel platolar, yoğun aksiyon ve gerilim sahneleri için etkili biçimde kullanılıyor. Dizide lüks malikaneler ve hukuk ofisleri de önemli rol oynuyor. İstanbul'un çeşitli bölgelerinde yapılan çekimler, dizinin sürükleyici ve entrika dolu hikâyesine görsel olarak destek sağlıyor.