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Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza! 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti
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İstanbul Çekmeköy'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda hafif ticari aracın seyir halindeki tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle araç hurdaya dönerken, olay yerine sevk edilen ekipler araçta sıkışan kişileri çıkardı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde hafif ticari araç tıra arkadan çarptı.
  • Kazada 1'i bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.
  • Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye mevkisinde seyir halindeki hafif ticari araç, önünde ilerleyen tıra arkadan çarptı. Kazada 1'i bebek olmak üzere 3 kişi hayatını kaybetti.

ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ

Kaza, saat 06.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus K. yönetimindeki 06 CVR 047 plakalı Fiat Doblo marka hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen 34 DKL 080 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç büyük hasar alırken, araçta bulunan sürücü Yunus K. ile yolculardan biri bebek olmak üzere toplam 3 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan kişileri çıkarmak için çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde hayatını kaybettikleri belirlenen kişilerin cenazeleri, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri otoyolda güvenlik önlemleri alırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Celikci:

Kuzey Marmara bu yola kesinlikle hız sınırı ( Limiti ) düşürülmeli araçlar normal bir hızla gitmiyor tehlikeli bir yol

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