Sahte içki faciası can almaya devam ediyor! Ölü sayısı 35'e yükseldi

Geçen hafta başlayan sahte içki zehirlenmeleri can almaya devam ediyor. İzmir'de 18 kişi sahte alkol nedeniyle hayatını kaybederken, Kırıkkale'de 7, Mersin'de 5, Muğla ve Aydın'da 2, İstanbul'da da 1 kişi hayatını kaybetti. Sahte içki kaynaklı ölüm sayısı 35'e yükselirken, çoğu yoğun bakımda olan en az 35 kişinin tedavisine devam ediliyor.

Geçen hafta İzmir'de başlayan sahte içki zehirlenmeleri daha sonra Kırıkkale'de de görüldü. Kırıkkale'de zehirlenme şüphesi ile hastaneye giden 7 kişi hayatını kaybetti. Kırıkkale'den sonra İzmir'den de ölüm haberleri gelmeye başladı. İzmir'de de 18 kişi hayatını kaybederken, sahte içki terörü 4 ile daha sıçradı.

İzmir ve Kırıkkale'nin ardından Mersin, Muğla Aydın ve İstanbul'da da metil alkol zehirlenmesinden dolayı ölümler yaşandı. Yaşanan ölümlerin ardından polisler harekete geçerken; Konya, Bursa, İzmir, İstanbul, Mersin'de düzenlenen operasyonlarda litrelerce etil alkol, tonlarca kaçak ve sahte içki, çok sayıda rakı-viski-votka kitleri ele geçirildi.

Hasan Çetin Esen

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul'da sahte alkolden dolayı zehirlenen ve Avukat olduğu öğrenilen Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu hayatını kaybetti. Zehirlenerek hastaneye kaldırılan Kemal K., Abdil K., ve Rahmi K. isimli şahıslar tedavileri sırasında metil alkolü Petroliş Mahallesi'ndeki bir adresten aldıklarını ve bu alkolle yaptıkları içkiyi tükettikten sonra görme kaybı yaşadıklarını anlattı. Bunun üzerine harekete geçen polisler bahsi geçen iş yerine baskın düzenledi. Baskında, 290 anason kiti, 10 votka kiti, 30 adet 10 miligram viski kiti, 9 metil alkol şişesi, 2,5 litre kaçak viski, 2,5 litre kaçak rakı ele geçirmişti. Yavuz Ö. adlı 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Av.Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu

İstanbul genelinde yapılan operasyonlarda ise 3 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda sahte alkol yapmak için kullanılan madde ele geçirildi.

MERSİN'DE 5 KİŞİ SAHTE ALKOLDEN HAYATINI KABETTİ

Mersin'de son bir hafta içerisinde sahte alkol zehirlenmesinden dolayı hastaneye kaldırılan 5 kişi hayatını kaybederken, 10 kişinin tedavisinin sürdüğü bildirildi. Sahte alkol zehirlenmelerin ardından olayla ilgili çalışma başlatan Mersin polisi, çok miktarda metanol oranı yüksek etil alkol ele geçirirken, gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MUĞLA'DA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde de sahte içkiden zehirlendikleri iddia edilen 2 kişi hayatını kaybetti. Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan 74 yaşındaki İbrahim Yanık ile Bodrum'da özel bir hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Semran Başkurt adlı vatandaşlar kurtarılamayarak hayatlarını kaybetti.

Semran Başkurt





Sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin kimlikleri şöyle:



KIRIKKALE: Yılmaz Mayalı, Cemal Doğan (55), Ünal Gündoğdu, İlyas Yalım, Hacı Vatansever, Ali Başpınar, Mustafa Özyurt

İZMİR: Hasan Çetin Esen (59), Mustafa Maya (71), Aydın Göksoy (58), Adem Güneş (64), Nejdet Kanatlıer (67), Mehmet Celalettin Sezer (68), Ali İhsan Çakmak (70), Hakan Ulukaya (46), Mehmet Görgülüer, Engin Dokuyucu, Nihat Karaoğlan, İlhami Kalfa, Hüseyin Yılmaz, Orhan Korkmaz (72), Ahmet Karayiğit

MERSİN: M.B., H.S., İ.U., S.A., E.D

İSTANBUL: Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu (36)

MUĞLA: İbrahim Yanık (74), Semran Başkurt (64)

AYDIN: Orhan Öztürk (57),A.Y (54)