ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey'e yeni kapalı pazar yeri

Yeşilvadi Kapalı Pazaryeri Üretim ve Satış Merkezinin temeli atıldı

Şahinbey'de sokak arasına kurulan pazar kalmayacak

GAZİANTEP - Şahinbey Belediyesi tarafından yapılacak olan Yeşilvadi Kapalı Pazaryeri Üretim ve Satış Merkezinin temel atma töreni düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi.

Vatandaşların pazar ihtiyaçlarının giderilmesi ve aynı zamanda birçok faaliyetlerinin de gerçekleştirilmesi için hız kesmeden çalışmalara devam eden Şahinbey Belediyesi, Dumlupınar Mahallesinde yapılacak olan Yeşilvadi Kapalı Pazaryeri Üretim ve Satış Merkezinin için temel atma törenini düzenlenen etkinlikle gerçekleştirdi. Düzenlenen törene Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Dr. Mehmet Berk, AK Parti Şahinbey İlçe Başkanı Av. Hasan Teke, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 2 bin 20 metrekare alan üzerine inşa edilecek olan Yeşilvadi Kapalı Pazaryeri Üretim ve Satış Merkezinde pazaryerlerinin yanı sıra kadınların istihdamının arttırılması ve ev ekonomisine katkı sağlaması için atölye de bulunacak.

Şahinbey'de sokak aralarında kurulan pazar kalmayacak

Şahinbey ilçesinde sadece 1 adet pazaryerinin sokak arasında kurulduğunu söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, temeli atılan yeni pazaryeri sayesinde ilçede sokak arasında kurulan pazaryerinin kalmayacağını söyleyerek, " Şahinbey ilçemiz hızla büyüyüp gelişiyor. Bizde buna uygun olarak çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürüyoruz. Türkiye'nin en büyük millet bahçesini bu mahallelerimize kazandırdık. Buraların en büyük ihtiyacı da parklardı. Dumlupınar, Güzelvadi, Kahvelipınar mahallerimize hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Burada temelinin atacağımız pazaryerimiz önemli bir pazaryeri olacak. Göreve başladığımızda ilçemizde 2 tane pazaryerimiz vardı şuanda 11 tane var ve 12'nciyi inşallah buraya yapacağız. Daha önce sokak aralarında pazarlar kuruluyordu şuanda bu tamamen bitmek üzere sadece bir tane sokak arasında kurulan pazar var oda burada kuruluyor. Temelini attığımız kapalı pazaryerimizi tamamladığımızda sokak arasında kurulan hiç pazarımız kalmayacak. İhtiyaca göre mahallerimize yeni pazaryerlerini yapmaya devam edeceğiz. Burası sadece bir pazaryeri değil. Alt katımızda tanzim satış yapacak olan mağazalarımız olacak. Otopark alanımız olacak, fırınımız olacak. Özellikle vatandaşımızın ucuz gıdaya erişimi için üreticiden tüketiciye direk olarak buradan alış veriş yapmalarını sağlayacağız. Bunların yanı sıra atölyemiz olacak. Kadınların yararlanabileceği asgari ücret ve sigorta ile çalışacakları atölyelerimiz olacak. Yürüyerek işlerine gelebilecekler gerekiyorsa yarım gün ya da tam gün çalışabilecekler. Böylelikle bölgenin ihtiyacını karşılayacağız. Temelini attığımız Yeşilvadi Kapalı Pazaryeri Üretim ve Satış Merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Şahinbey Belediyemiz birçok konuda öncülük yapıyor"

Şahinbey Belediyesinin yürütmüş olduğu hizmetlerle diğer belediyelere örnek olduğunu belirten Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin, "Bu güzel tesisin hayata geçmesinden dolayı mutluyum. Çok amaçlı olarak planlanmış olan bir yapı. Tesisimiz hem çocuklarımızın hayatına dokunacak hem mahallelerimizdeki kadınların hem de pazarcı kardeşlerimizin hayatına dokunacak. Bu şehirde hizmetlerin sürdürülebilir kılınması için yerel yönetimlerin gayretli bir şekilde hizmet etmesi gerekiyor. Bu noktada Şahinbey Belediyemiz birçok konuda öncülük yapıyor. Şahinbey Belediyemizin hizmetlerinde Ticaret Bakanlığını, Milli Eğitim Bakanlığını ve bizleri ilgilendiren faaliyetler var. Aslında toplumun yararına olan ve kamunun bir bütünlüğünü ilgilendiren işlerini toparlamış durumda. O yüzden belediyemizi yapmış olduğu hizmetlerden dolayı tebrik ediyorum. Hayatın her alanına dokunan başta Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu olmak üzere tüm belediye personelimizi tebrik ediyorum. Yeni tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.