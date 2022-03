Sağlıkta yetişmiş insan gücünü kaybetmemek için 'bulma ve tutma stratejisi' önerisi

SAĞLIK-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, 'Sağlıkta İnsan Gücü İstihdamı ve Hekimlerin Sorunları Raporu'nu açıkladı. Durmuş, "Sağlıkta yetişmiş insan gücünü kaybetmemek ve nitelikli sağlık hizmetinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına 'bulma ve tutma stratejisi' geliştirilmesini önermekteyiz" dedi.

Sağlık-Sen Başkanı Durmuş, Memur-Sen Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısıyla 'Sağlıkta İnsan Gücü İstihdamı ve Hekimlerin Sorunları Raporu'nu açıkladı. Durmuş, rapor kapsamında sorunun doğru belirlenmesine ve nokta atışı çözüm önerilerinin ortaya çıkarılmasına katkı sunmayı amaçladıklarını söyledi. Durmuş, sağlık çalışanlarının sorunlarının temelinde istihdam yetersizliğinin önemli rol oynadığını belirterek, "Bu sorun, ücret yetersizliği ve adaletsizliği ile desteklendiğinde ise içinden çıkılmaz bir hale dönüşmektedir. Buna karşın başta hekimler olmak üzere sağlık emekçileri çareyi özel sektöre veya yurt dışına gitmekte bulmaktadır. Unutulmamalıdır ki sağlıkta istihdam yetersizliğinin getirdiği problemler beraberinde sağlık hizmet sunumunu da olumsuz etkilemektedir. Bu noktada, nitelikli sağlık hizmetinin sürdürülmesi için istihdamın artırılmasına yönelik politikaların bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Her fırsatta ve her platformda dile getirdiğimiz düzenli aralıklarla her yıl 60-70 bin sağlık çalışanı istihdamı yapılması gerekliliğini buradan bir kez daha yineliyoruz" diye konuştu.

Sağlık sistemini yarınlara taşıyacak çözüm önerilerinin bir an önce hayata geçirilmesi arzusunda olduklarını kaydeden Semih Durmuş, mücadelelerini sonuna kadar sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti. Durmuş, tüm sağlık emekçilerinin 14 Mart Tıp Bayramı'nda alacakları haberlerle yüzlerinin gülmesini temenni ettiklerini kaydetti.