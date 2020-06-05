Sağlıkçılar için fidanlar toprakla buluştu Ordu'da, Dünya Çevre Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik hatıra ormanı oluşturuldu.

Ordu'da, Dünya Çevre Günü dolayısıyla sağlık çalışanlarına yönelik hatıra ormanı oluşturuldu.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde üstün özveri gösteren sağlıkçılara ithafen Sağlık Kahramanları Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni düzenlendi.

Vali Seddar Yavuz, Melet Irmağı mevkisindeki törende yaptığı konuşmada, dikilen fidanlarla sağlık çalışanlarına olan vefanın da büyüyeceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, doğanın korunması noktasında önemli kararlar aldığını ve bunları uyguladığını belirten Yavuz, "Şehrimizde 9 bin 42 olmak üzere kamuda ve özelde hizmet veren kahraman sağlık çalışanımız var ve Bakanlığımız onları unutmadı. Onlar için fidan dikiyoruz ve böylelikle kardeşliğimizi, fedakarlığımızı kalıcı hale getiriyoruz. O ağaçlar büyüdükçe de her bir sağlık çalışanımızın yapmış olduğu fedakarlık toplumumuzun gönlünde büyümeye devam edecek." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise çevrenin sadece bir gün değil her gün hatırlanması ve korunması gerektiğini vurguladı. Bugün burada 3 bin 121 fidanı toprakla buluşturacaklarını dile getiren Güler, "Bakanlık dönemimde enerji verimliliği konusuyla da çevre için büyük çalışmalar gerçekleştirdik. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 453 noktada çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz ve her alanda ağaçlandırma işlemi yapıyoruz. Böylelikle yeşille dostluğumuzu hayatımızın bir parçası olarak perçinliyoruz." diye konuştu.

Güler, 100 yılda bir gelen salgının büyük ölçüde atlatıldığını aktararak "Bu süreçte sağlık çalışanlarımız bizlere çok güzel hizmetler yaptı. Biz de onlara layık olmaya çalışarak bu alanı sağlık çalışanlarımızın adına yaşatacağız. Bu anlamda 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğünün de katkı sunduğu etkinlikte alana karaağaç, saplı meşe, top mazı, çınar yapraklı akçaağaç, diş budak, defne, leylandi, söğüt, su sediri, avize bitkisi olmak üzere 121 karbon emisyonunu daha fazla yapan ağaçlar dikildi. Ayrıca 3 bin ladin ve çam orman ağacının da dikimi yapıldı.

Kaynak: AA