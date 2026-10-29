Gemlik'te mantar toplarken kaybolan 83 ve 79 yaşındaki çift kurtarıldı! Jandarma sırtında taşıdı

Gemlik'te mantar toplarken kaybolan 83 ve 79 yaşındaki çift kurtarıldı! Jandarma sırtında taşıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Gemlik ilçesinde mantar toplamaya gittiği bölgede mahsur kalan 83 ve 79 yaşındaki çift, AFAD ve jandarma ekiplerince kurtarıldı. Yağış nedeniyle çamura dönen ve araç geçişine imkan vermeyen yolda bir jandarma personeli, yaşlı vatandaşı sırtında güvenli alana taşıdı. Sağlık durumu iyi olan çift, kontrol amacıyla Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
- Bursa'nın Gemlik ilçesinde mantar toplamak için gittikleri bölgede kaybolan 83 yaşındaki A.G. ve 79 yaşındaki H.G., jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.
- Çift, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne saat 18.54'te yapılan ihbar üzerine başlatılan çalışmayla bulundukları yerden tahliye edildi.
- Yağış nedeniyle çamura dönen yollarda bir jandarma personeli yaşlı vatandaşı sırtında taşıdı; Gemlik Fen İşleri Müdürlüğü iş makinesiyle yolu açtı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde mantar toplamak için gittikleri bölgede kaybolan 83 ve 79 yaşındaki yaşlı çift, AFAD ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yağış nedeniyle çamura dönen yollarda ilerlemekte güçlük çeken ekiplerden bir jandarmanın yaşlı vatandaşı sırtında taşıması dikkat çekti.
MANTAR TOPLARKEN MAHSUR KALDILAR
Olay, Gemlik ilçesi Kurtul Mahallesi'nde meydana geldi. Traktörleriyle mantar toplamaya giden A.G. (83) ve H.G. (79), traktörden uzaklaşınca bölgede mahsur kaldı. Saat 18.54'te 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
JANDARMA SIRTINDA TAŞIDI
Yağış nedeniyle bozulan ve araç geçişine imkan vermeyen yollarda çalışma yürüten ekipler, yaşlı çifte ulaştı. Bölgeden çıkışın güçleşmesi üzerine jandarma personeli, yaşlı vatandaşı sırtında taşıyarak güvenli alana ulaşmasına yardımcı oldu. Gemlik Fen İşleri Müdürlüğünce yönlendirilen iş makinesiyle yolun açılmasının ardından çift güvenli bölgeye tahliye edildi.
Sağlık ekiplerine teslim edilen ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen yaşlı çift, kontrol amacıyla Gemlik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.