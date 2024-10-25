Zorlu Hava Şartlarında UMKE Temel Modül Eğitimi Tamamlandı

'ULUSAL Medikal Kurtarma (UMKE) Temel Modül Eğitimi', hava sıcaklığının eksi 8 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da başarı ile tamamlandı. Palandöken Dağı'nın eteklerindeki AFAD İl Müdürlüğü'nde eğitim gören gönüllü 30 sağlık personeli, zor şartlarda pratik saha deneyimi de yaşadı.

Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans Servisi Başhekimliği tarafından bu yıl 3'üncü kez düzenlenen 5 günlük 'UMKE Temel Modül Eğitimi', zirvesi karla kaplı Palandöken Dağı'nın eteklerindeki AFAD İl Müdürlüğü'nde yapılan başarılı saha tatbikatıyla sona erdi. 21 Ekim'de başlayan ve ilk 2 günü 112 Komuta Kontrol Merkezi'nde verilen teorik eğitimin son 3 günü arazide kamp ve tatbikatlarla devam etti. 2024 yılının son eğitimine doktor, hemşire, ATT, paramedik, anestezi teknikeri ve ebe gibi çeşitli birimlerde görev yapan 30 gönüllü sağlık personeli katıldı. Ayrıca 2024'te yapılan eğitimlerde 200 kadar sağlık personelinin 'UMKE Temel Modül Eğitimi'ne katıldığı belirtildi.

SOĞUK HAVADA EĞİTİM

Gönüllü UMKE adaylarına; afet ortamında, stres altında çalışma, ekip olma ve farklı ekiplerle bir arada koordinasyonlu çalışma, temel ve ileri yaşam desteği, triaj çalışmaları, sıcak ve soğuk alanda enkaz altında çalışma, yaralı kurtarma, kampçılık ve zor şartlarda yaşamı idame ettirme eğitimleri verildi. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 8, gündüzleri sıfırın altında 3 dereceye kadar düştüğü saatlerde ekipler, içlerini dev kazanlarda kaynattıkları semaverde çay içerek ısıttı.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPMAKTAYIZ'

Erzurum 112'de paramedik olarak görev yapan Fatma Coşkun, "Zirvesi karla kaplı Palandöken Dağı'nın eteklerinde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi olarak arama kurtarma eğitimi yapmaktayız. Hava sıcaklığının sıfırın altında 8 dereceye kadar düştüğü gecelerde çadırlarda uyuduk. 5 gün süren teorik ve uygulamalı eğitim aldık. Bugün de uygulama eğitimlerimiz devam ediyor. Bütün UMKE gönüllülerimizle birlikteyiz. Eğitim zorlu geçmekte, çünkü sahadayız. Sıkıntılı durumlarla mücadele etmeye çalışıyoruz. Mesela soğuk hava şartları olsun, sahada çalışmak olsun, ekiple kalabalık bir ortamda o krizi yönetmekle birlikte olsun, biraz sıkıntılı ve zor geçiyor; ama elimizden geleni yapmaktayız" dedi.

'PERSONEL GECEYİ ÇADIRLARDA GEÇİRİYOR'

UMKE çalışmaları ile ilgili genel değerlendirme yapan 112 Başhekim Yardımcısı Dr. Celal Yazıcı, "Gönüllü UMKE ekibimiz burada Temel Modül Eğitim'ini icra ediyor. Bu sene yaptığımız üçüncü eğitim. Eğitimde yaklaşık 30 kişilik bir gönüllü grubumuz var. Bunların içerisinde doktor, ATT, paramedik ve hemşire gibi birçok farklı branştan sağlık personeli arkadaşlarımız bulunmakta. Eğitimimiz şöyle başlıyor. 2 günlük bir teorik eğitim sonrası 2 günlük kamp saha eğitimi olan Temel Modül Eğitimi veriliyor. Saha eğitiminin 3'üncü günündeyiz. Personele verilen eğitim temel olarak afet zamanı şartları oluşturmaya çalışıyoruz. Afet ortamı gibi barınma çadırlarında geceleri konaklıyorlar. Sabah uyanıp, kahvaltı yaptıktan sonra eğitmenler eşliğinde Temel Modül Eğitimi alıyorlar. Öğlen yemeği ardından eğitimler, akşam yemeğine kadar devam ediyor. Gece de eğitimlerimiz oluyor. Eğitim alan personel geceyi çadırlarda geçiriyor" diye konuştu.