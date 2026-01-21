Yozgat'ta MHRS uygulaması ve hastaneler arası işbirliğiyle bekleyen hasta sayısı azaldı

Geçen yıl pilot il olarak Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlanan Merkezi Hekim Randevu Sistemi ( Mhrs ) ve hastaneler arası işbirliğiyle randevu bekleyen hasta sayısında düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından üniversite hastanelerinde MHRS uygulaması, pilot il olarak 1 Eylül 2025'te Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri ile Yozgat Bozok Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde başladı.

Uygulamanın ardından Bozok Üniversitesi ile Yozgat Şehir Hastanesi arasında imzalanan kısmi işbirliği protokolüyle, randevu bekleyen hasta sayısı 10 binden 700'e kadar düştü.

İşbirliği kapsamında, bazı branşlarda yaşanan doktor ve nöbet eksikliği sorunu çözülmeye başlandı ve bu sayede Yozgatlıların tedavi için il dışına gitme ihtiyacı azaldı.

Ayrıca, mecburi hizmet süresinin ardından doktorların kentten ayrılmaması için üniversitede akademik çalışma imkanları ile üniversite kadrosuna geçme olanağı sağlanıyor.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, AA muhabirine, üniversite hastanesi ile Şehir Hastanesi tarafından insan kaynağını doğru kullanmaya yönelik ortak bir çalışma modeli geliştirildiğini söyledi.

Yapılan protokolle sağlık sorunlarının çözümü için yol aldıklarını belirten Yaşar, "Artık Yozgat'ta aile hekimliği üzerinden MHRS uygulamasıyla üniversite hastanesinden randevu alınabiliyor. Son 2-3 yıl öncesiyle kıyaslandığında, üniversite hastanesinin günlük hasta kapasitesi neredeyse 6-7 kat arttı. Yozgat genelinde MHRS bekleme süreleri önemli ölçüde azaldı." dedi.

Protokolle daha önce yapılamayan ameliyat ve işlemlerin gerçekleştirilmeye başlandığına dikkati çeken Yaşar, "Anadolu'da sık karşılaşılan sorunlardan biri, mecburi hizmet süresi dolan doktorların tayin istemesiyle kadroların hızla boşalmasıydı. İşbirliğiyle bu sorunu da büyük ölçüde çözdük. Böylece doktorlarımız Yozgat'ta daha uzun süre görev yapıyor." ifadesini kullandı.

Yaşar, uygulamanın üniversite hastanesinin kadro yapısının güçlenmesine, eğitim kalitesinin artmasına ve daha önce çözülemeyen bazı vakaların çözüme kavuşturulmasına katkı sağladığını dile getirdi.

İki kurumun yaşadığı sorunların azaltılmasıyla önemli bir başarı elde edildiğini ifade eden Yaşar, sürece destek veren Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Valilik ve milletvekillerine teşekkür etti.

"Randevu bekleyen hasta sayımız 700-800 civarında"

Yozgat İl Sağlık Müdürü Mehmet Akif Karaarslan da protokol kapsamında her iki hastanede kısıtlı olan bazı branşlarda ortak hareket edilerek nöbet sistemi oluşturulduğunu dile getirdi.

Özellikle MHRS'den randevu bekleyen hastaların taleplerinin, protokol öncesinde yeterince karşılanamadığını vurgulayan Karaarslan, "İşbirliğinin ardından taleplerin daha fazla karşılandığını gördük. 5-6 ay öncesinde MHRS'de randevu bekleyen hasta sayısı neredeyse 10 bine yaklaşmışken, bu sayı protokol sonrası hızla düştü. Şu anda randevu bekleyen hasta sayımız 700-800 civarında." diye konuştu.

Karaarslan, MHRS'de yaşanan bu düşüşün protokolün hayata geçirilmesi ve eksik branşlara yeterli uzmanların görevlendirilmesiyle sağlandığını belirtti.

Her iki hastanede eksik olan ve yeterli sayıda uzman bulunmayan branşlarda ortak nöbetler oluşturulduğunu ifade eden Karaarslan, "Nöbet havuzu oluşturduk. Böylece daha önce nöbet tutulamayan bazı branşlarda, her iki hastaneden birer uzmanın katılımıyla nöbet tutulabilir hale gelindi. Bu sayede özellikle acil vakalarda hastalarımız, il dışına çıkmadan Yozgat'ta tedavi olma imkanına kavuşmuş oldular." dedi.